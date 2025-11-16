USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Кто ты: палач или жертва?

о вечном
Мамед Сулейманов, автор haqqin.az
16:03 1737

В 1976 году классик венгерского кино Золтан Фабри снял фильм «Пятая печать» (ассоциация с «Седьмой печатью» Ингмара Бергмана здесь, разумеется, не случайна). Год спустя картина получила главный приз Московского кинофестиваля, вызывала горячие споры в среде интеллигенции и постепенно… забылась.

Между тем сегодня фильм Фабри куда актуальнее, чем в ХХ веке с его избыточностью вариантов выбора. Это кино для нашей эпохи дефицита альтернатив и, возможно, именно поэтому оно и ушло в тень.

Экранизация одноименного произведения Ференца Шанты предлагает человеку только два варианта: быть либо тираном, либо рабом. Никаких третьих путей – ни бунта, ни благополучного нейтралитета – внутри этого мира не предусмотрено. И столь жесткий, почти лабораторный эксперимент с нравственным выбором гораздо ближе к логике XXI века, чем к сороковым годам прошлого, о которых рассказывает сюжет.

И в итоге каждый мысленно выбирает тирана. Весельчак, продавец книг, религиозный плотник – никто из них не хочет добровольно становиться страдальцем

Конец 1944 года, Будапешт. Адмирал Хорти свергнут, у власти фашист Ференц Салаши. Его нилашисты сеют террор. А тем временем четверо старых знакомых, как обычно, собираются в трактире и ведут бесконечные разговоры, пытаясь переждать кошмар истории за кружкой дешевого вина.

Часовщик Дьюрица – типичный циник, который смотрит на остальных с иронией и внутренней дистанцией. Весельчак Бела честно признается: «Я необразованный человек», и этим снимает с себя любую ответственность, оправдывая собственную нейтральность. Книжный торговец Кирай – обыватель, мягкий либерал: его истинная победа дня в том, что он сумел обменять книгу про Босха (а как обойтись без Босха в разговоре о человеческих муках?) на килограмм мяса. Плотник Ковач – консерватор и набожный пролетарий, человек веры и привычки.

И вот в эту компанию внезапно вторгается гость – Кесеи. Он представляется «фотографом-художником» и прихрамывает: ногу ему искалечили не на фронте, а при восхождении на Монблан. Его нарочито «гражданская» биография лишена героики. Парадокс в том, что внешне этот человек почти зеркало диктатора Салаши: та же худоба, те же резкие черты, но как будто обращенные вовнутрь.

Вокруг кровь и война. Советские войска приближаются к Венгрии, подпольные коммунисты уходят в леса, а посетители трактира, как и большинство людей всегда и везде, надеются отсидеться от происходящего на безопасной дистанции. История уже развернула палачей и жертв лицом к лицу, но им пока удается оставаться зрителями.

Фашист Ференц Салаши

Именно тогда Дьюрица рассказывает им притчу. На острове Луч-Луч живут тиран Томосеус и раб Дюдю. Однажды Томосеус спрашивает у неизменно жизнерадостного Дюдю, отчего тот все время улыбается. «Да так, просто что-то вспомнил», – отвечает раб. Тогда Томосеус велит выдрать ему язык, чтобы он больше ничего не вспоминал. Но это только начало. Потом умирает одиннадцатилетняя дочь Дюдю, затем у него отбирают сына-подростка, его жене отрезают уши, а у самого раба вырывают оба глаза.

И все же каждый вечер Дюдю думает: «Я страдаю, но не делаю зла. Моя совесть чиста». Это чистый ницшеанский ресентимент – то самое ложное утешение бедного, который повторяет про себя: «Я беден, но не хотел бы быть богатым, потому что богатство куплено неправедно». На самом деле, конечно, он хотел бы быть богатым, но не смог. И вот теперь он оправдывает собственное бессилие ссылкой на совесть и моральное превосходство.

Томосеус же, наоборот, не испытывает никаких угрызений совести. Он уверен в собственной правоте и считает себя самым справедливым правителем. Его мир предельно прост: он силен, он решает, он прав.

Дьюрица формулирует дилемму: до вашей смерти остается пять минут, после чего вы воскреснете, правда, при одном условии: вы должны выбрать, кем вернетесь – Томосеусом или Дюдю. Только два варианта, никаких промежуточных.

Расстрел венгерских коммунистов, 1945 год

Кесеи заявляет, что выбрал бы рабство и страдание. Дьюрица тут же называет его лжецом. Остальные тоже не верят случайному гостю. Потому, что на словах каждый готов примерить на себя роль мученика, но признаться в желании быть Томосеусом не готов никто.

Компания расходится по домам, Кирай идет к любовнице. Оскорбленный недоверием, Кесеи решает доказать серьезность своего выбора. «Они не поверили, что я выбрал страдание, - сказал он. - Я научу их быть мучениками и стану тому свидетелем». Он идет в полицию и пишет донос, утверждая, что его собутыльники высказывались против власти.

Тем временем зритель узнает, что циничный Дьюрица прячет у себя детей убитых коммунистов, а остальные трое всю ночь крутят в голове притчу о Томосеусе и Дюдю. И в итоге каждый мысленно выбирает тирана. Весельчак, продавец книг, религиозный плотник – никто из них не хочет добровольно становиться страдальцем.

Но как же быть с совестью? Здесь все просто: Томосеус тоже не мучается. Совесть в этой системе координат перестает быть аргументом.

«Убить человека просто, - говорит старик-фашист. - А вот уничтожить в нем личность трудно»

Развязка следует наутро, когда всех четверых арестовывают, пытают, унижают и пытаются сломать физически и морально. И именно в этот момент офицер старшего возраста объясняет молодому следователю суть их работы. Опасны не те, кто взял в руки оружие, не несколько тысяч бойцов, а тихое большинство, которое живет размеренной жизнью, сплетничает, ест, старается остаться в стороне от вихря истории и тем самым выживает.

«Убить человека просто, - говорит старик-фашист. - А вот уничтожить в нем личность трудно. Настоящая цель – внушить ему ненависть к самому себе. Только тогда он безопасен».

Реальность подсовывает заключенным выбор уже не в форме притчи, а до ужаса реально. Каждого из них выводят к распятому, умирающему коммунисту и предлагают дважды ударить его по лицу. Те, кто это сделает, выйдут на свободу. Те, кто откажется, будут расстреляны.

И тут все переворачивается. Книжный торговец, который еще вчера в теории выбрал бы роль тирана, вдруг в реальной ситуации выбирает судьбу Дюдю – и погибает. То же делают певец и плотник: они отказываются ударить умирающего и идут на смерть. Часовщик Дьюрица подходит, дает два удара и выходит на свободу. Он выходит живым, но без имени, без достоинства, без прошлого, которое можно выдержать, не испытывая отвращения к самому себе.

Совесть в этой системе координат перестает быть аргументом

Снаружи невозможно угадать, кто и как поступит. В большинстве случаев сами люди не знают, на что решатся в экстремальной ситуации. В обычной жизни мы легко примеряем на себя роль жертвы или героя, но настоящая цена выбора становится понятна только тогда, когда выбора уже нет.

Ференц Шанта и Золтан Фабри честно отказываются давать ответ. Они делают большее - задают вопрос. Причем вопрос, на который нет готового ответа ни у персонажей на экране, ни у зрителей в зале. В ситуации предела невозможно уйти в сторону, невозможно отсидеться в трактире, невозможно ограничиться обсуждением Босха или обменом книги на килограмм мяса. Рано или поздно каждый оказывается перед своим Томосеусом и своим Дюдю.

Фильм – холодный душ и для любителей высоких рассуждений о свободе выбора, морали и глубинах человеческой души, и для обывателей, уверенных, что «их время» никогда не настанет. В конечном счете даже Кесеи, этот самопровозглашенный проповедник мученичества, оказывается порождением той же лжи, того же ресентимента, той же человеческой слабости, которую сам же он хотел разоблачить.

Читайте по теме

Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 4291
Мятеж капитана Саблина былое и думы
14 ноября 2025, 01:08 6665
Ошибочное представление об экономике мысли вслух; все еще актуально
10 ноября 2025, 12:49 4455
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 412
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5333
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1062
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1252
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1399
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5689
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 877
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2623
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1807
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2754

ЭТО ВАЖНО

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 412
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5333
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1062
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1252
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1399
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5689
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 877
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2623
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1807
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2754
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться