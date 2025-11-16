«Нелегальная миграция разрывает Британию»: новые правила для просителей убежища

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд планирует 17 ноября объявить о введении новых правил, которые увеличат срок ожидания подачи заявки на постоянное проживание (indefinite leave to remain, ILR) до 20 лет, пишет The Sunday Times.
В настоящее время статус беженца дается на пять лет, после чего люди могут подать заявление на бессрочное пребывание. Согласно новому плану, лицам, получившим убежище, будет разрешено находиться в Великобритании только временно. Статус беженца будет пересматриваться каждые два с половиной года. Тем людям, чьи страны признают безопасными, предложат вернуться.
Махмуд также намерена отменить установленную законом обязанность государства оказывать материальную поддержку просителям убежища. Власти будут лишать социального жилья и пособий тех, кого признают способными обеспечить себя самостоятельно. Поддержки лишатся также те, кто совершит правонарушение.
По словам Махмуд, реформы, «по сути, призваны сказать людям: не приезжайте в эту страну как нелегальный мигрант, не садитесь на судно».
«Нелегальная миграция разрывает нашу страну на части. Наша задача как лейбористского правительства — объединить нашу страну, и если мы не разберемся с этим, я думаю, наша страна станет еще более разобщенной», - сказала она.
Новые правила будут применяться к тем, кто прибыл нелегально, например, на небольших лодках, и запросил убежище, а также к тем, кто просрочил визу, а затем запросил убежище. В результате реформы Великобритания станет страной с самым долгим периодом ожидания для беженцев в Европе. Сейчас самый долгий период в Дании — восемь лет.
Новые правила будут применяться только к тем, кто прибудет после их принятия.
По данным на июнь, за предыдущие 12 месяцев убежище в Великобритании запросили 111 тысяч человек. По данным на март, в течение предыдущего года разрешение на постоянное проживание получили 172 798 беженцев.