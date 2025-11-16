«Нелегальная миграция разрывает Британию»: новые правила для просителей убежища

В настоящее время статус беженца дается на пять лет, после чего люди могут подать заявление на бессрочное пребывание. Согласно новому плану, лицам, получившим убежище, будет разрешено находиться в Великобритании только временно. Статус беженца будет пересматриваться каждые два с половиной года. Тем людям, чьи страны признают безопасными, предложат вернуться.

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд планирует 17 ноября объявить о введении новых правил, которые увеличат срок ожидания подачи заявки на постоянное проживание (indefinite leave to remain, ILR) до 20 лет, пишет The Sunday Times.

Махмуд также намерена отменить установленную законом обязанность государства оказывать материальную поддержку просителям убежища. Власти будут лишать социального жилья и пособий тех, кого признают способными обеспечить себя самостоятельно. Поддержки лишатся также те, кто совершит правонарушение.

По словам Махмуд, реформы, «по сути, призваны сказать людям: не приезжайте в эту страну как нелегальный мигрант, не садитесь на судно».

«Нелегальная миграция разрывает нашу страну на части. Наша задача как лейбористского правительства — объединить нашу страну, и если мы не разберемся с этим, я думаю, наша страна станет еще более разобщенной», - сказала она.

Новые правила будут применяться к тем, кто прибыл нелегально, например, на небольших лодках, и запросил убежище, а также к тем, кто просрочил визу, а затем запросил убежище. В результате реформы Великобритания станет страной с самым долгим периодом ожидания для беженцев в Европе. Сейчас самый долгий период в Дании — восемь лет.

Новые правила будут применяться только к тем, кто прибудет после их принятия.

По данным на июнь, за предыдущие 12 месяцев убежище в Великобритании запросили 111 тысяч человек. По данным на март, в течение предыдущего года разрешение на постоянное проживание получили 172 798 беженцев.