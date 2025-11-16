Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км

По состоянию на сентябрь 2025 года средний уровень Каспийского моря у берегов Казахстана составил минус 29,31 метра, за последние восемнадцать лет площадь его поверхности сократилась на 36 тысяч квадратных километров, пишет агентство Kazinform.

По данным, предоставленным Казгидрометом, в сентябре этого года средний уровень моря в северо-восточной части, где расположены казахстанские станции наблюдения, составил минус 29,15 метра, в восточной части — минус 29,46 метра.