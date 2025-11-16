USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км

заявили в Казахстане
16:26 1400

По состоянию на сентябрь 2025 года средний уровень Каспийского моря у берегов Казахстана составил минус 29,31 метра, за последние восемнадцать лет площадь его поверхности сократилась на 36 тысяч квадратных километров, пишет агентство Kazinform.

По данным, предоставленным Казгидрометом, в сентябре этого года средний уровень моря в северо-восточной части, где расположены казахстанские станции наблюдения, составил минус 29,15 метра, в восточной части — минус 29,46 метра.

По сравнению с прошлым годом уровень Каспия снизился: в северо-восточной части — на 20 сантиметров, в восточной — на 17 сантиметров.

«Из-за снижения уровня уменьшилась площадь водной поверхности моря. В основном мелеет северо-восточная часть. По данным Государственного океанографического института России, с 2006 по 2024 год площадь поверхности моря сократилась на 36,6 тыс. кв. километров — с 392,3 тыс. до 355,7 тыс. кв. километров. За этот же период уровень Каспийского моря в казахстанской части понизился на 2,13 метра (с отметки — 27,07 м до — 29,20 м)», — говорится в информации Казгидромета.

В пределах Казахстана линия берега отступила местами на 30-35 километров.

Наиболее уязвимыми регионами считаются северо-восточная часть Каспийского моря, дельта реки Урал (Жайык) и побережье Мангистауской области.

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 414
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5335
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1065
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1253
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1401
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5692
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 878
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2623
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1807
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2754

