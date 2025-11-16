Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км

По состоянию на сентябрь 2025 года средний уровень Каспийского моря у берегов Казахстана составил минус 29,31 метра, за последние восемнадцать лет площадь его поверхности сократилась на 36 тысяч квадратных километров, пишет агентство Kazinform.
По данным, предоставленным Казгидрометом, в сентябре этого года средний уровень моря в северо-восточной части, где расположены казахстанские станции наблюдения, составил минус 29,15 метра, в восточной части — минус 29,46 метра.
По сравнению с прошлым годом уровень Каспия снизился: в северо-восточной части — на 20 сантиметров, в восточной — на 17 сантиметров.
«Из-за снижения уровня уменьшилась площадь водной поверхности моря. В основном мелеет северо-восточная часть. По данным Государственного океанографического института России, с 2006 по 2024 год площадь поверхности моря сократилась на 36,6 тыс. кв. километров — с 392,3 тыс. до 355,7 тыс. кв. километров. За этот же период уровень Каспийского моря в казахстанской части понизился на 2,13 метра (с отметки — 27,07 м до — 29,20 м)», — говорится в информации Казгидромета.
В пределах Казахстана линия берега отступила местами на 30-35 километров.
Наиболее уязвимыми регионами считаются северо-восточная часть Каспийского моря, дельта реки Урал (Жайык) и побережье Мангистауской области.