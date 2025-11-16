Лидер оппозиции Венесуэлы призвала армию пойти против Мадуро

В аудиозаписи, опубликованной на странице в соцсети X, Мачадо выступила с обращением к силам безопасности и народу страны: «Сейчас, когда Венесуэла приближается к свободе, вам предстоит решить, на чьей вы стороне. То, что должно произойти, уже началось».

Обращаясь к военным и призывая их не подчиняться приказам Мадуро, Мачадо призвала «опустить оружие и не идти против собственного народа»: «Опустите оружие и не поднимайте его против собственного народа. Будьте героями, а не преступниками; поводом для гордости своих семей, а не для стыда. Когда наступит этот день — присоединяйтесь к нам. Венесуэла и ваши братья ждут вас».

В конце августа США направили к берегам Венесуэлы военно-морские силы, включая подводную лодку и боевые корабли. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы к операциям в Венесуэле. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ объявил мобилизацию 4,5 млн бойцов народного ополчения и заявил о готовности отразить любую атаку. СМИ сообщали, что крупнейший в мире авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford и сопровождающая его ударная группа прибыли в регион Латинской Америки в рамках операции «борьбы с наркотрафиком».