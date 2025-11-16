USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Лидер оппозиции Венесуэлы призвала армию пойти против Мадуро

16:45

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо обратилась к вооруженным силам страны с призывом отказаться от исполнения приказов президента Николаса Мадуро и сложить оружие.

В аудиозаписи, опубликованной на странице в соцсети X, Мачадо выступила с обращением к силам безопасности и народу страны: «Сейчас, когда Венесуэла приближается к свободе, вам предстоит решить, на чьей вы стороне. То, что должно произойти, уже началось».

Обращаясь к военным и призывая их не подчиняться приказам Мадуро, Мачадо призвала «опустить оружие и не идти против собственного народа»: «Опустите оружие и не поднимайте его против собственного народа. Будьте героями, а не преступниками; поводом для гордости своих семей, а не для стыда. Когда наступит этот день — присоединяйтесь к нам. Венесуэла и ваши братья ждут вас».

В конце августа США направили к берегам Венесуэлы военно-морские силы, включая подводную лодку и боевые корабли. Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские военные готовы к операциям в Венесуэле. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ объявил мобилизацию 4,5 млн бойцов народного ополчения и заявил о готовности отразить любую атаку. СМИ сообщали, что крупнейший в мире авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford и сопровождающая его ударная группа прибыли в регион Латинской Америки в рамках операции «борьбы с наркотрафиком».

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
17:43
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине
17:07
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
16:26
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа
03:08
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском
15:12
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
14:41
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
12:49

