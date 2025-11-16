Иран допускает новую войну с Израилем

Иран допускает возможность повторения конфликта с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД исламской республики.

«Вероятность, конечно, же есть, но сложно сказать, насколько она велика. Иран вынес уроки из 12-дневной войны», - сказал источник.

По его словам, противоположная сторона также «должна понимать, что в случае новой атаки повторится тот же сценарий, но для Тегерана это больше не будет неожиданностью».

Источник также заявил, что Иран будет готов к переговорам с США только в том случае, если Вашингтон изменит свой подход. По его словам, Тегеран готов сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций, в таком случае все будут в выигрыше.