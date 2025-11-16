USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Иран допускает новую войну с Израилем

17:03 497

Иран допускает возможность повторения конфликта с Израилем, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД исламской республики.

«Вероятность, конечно, же есть, но сложно сказать, насколько она велика. Иран вынес уроки из 12-дневной войны», - сказал источник.

По его словам, противоположная сторона также «должна понимать, что в случае новой атаки повторится тот же сценарий, но для Тегерана это больше не будет неожиданностью».

Источник также заявил, что Иран будет готов к переговорам с США только в том случае, если Вашингтон изменит свой подход. По его словам, Тегеран готов сделать свою ядерную программу максимально прозрачной в обмен на снятие санкций, в таком случае все будут в выигрыше.

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 416
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5337
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1068
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1254
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1404
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5693
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 879
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2625
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1810
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2755

