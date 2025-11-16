Беспилотники сближают Францию и Украину

Париж намерен укреплять сотрудничество с Киевом в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France Info.

«Мы впервые организуем (в понедельник) в Париже встречу украинских и французских производителей беспилотников, чтобы расширить сотрудничество между нашими странами в этом вопросе», – сказал Барро.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября прибудет во Францию для переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны намерены обсудить вопросы оборонного взаимодействия, а также подписать ряд соглашений, детали которых пока не разглашаются.