Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Беспилотники сближают Францию и Украину

Париж намерен укреплять сотрудничество с Киевом в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала France Info.

«Мы впервые организуем (в понедельник) в Париже встречу украинских и французских производителей беспилотников, чтобы расширить сотрудничество между нашими странами в этом вопросе», – сказал Барро.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 ноября прибудет во Францию для переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны намерены обсудить вопросы оборонного взаимодействия, а также подписать ряд соглашений, детали которых пока не разглашаются.

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
Стратегическое поражение Украины на фронте
Плохи дела у Трампа горячая тема
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
