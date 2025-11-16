USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Трагедия в Стамбуле: полиция расследует подозрительную смерть туристов

17:31 1031

В Стамбуле полицейские закрыли отель, где останавливалась семья погибших туристов из ФРГ, несколько постояльцев при этом обратились за медицинской помощью, сообщает телеканал NTV.

Семья туристов из Германии была доставлена в больницу из отеля 12 ноября с жалобами на рвоту и недомогание. В тот же день их отпустили, однако в ночь на 13 ноября состояние детей трех и шести лет резко ухудшилось, и семью вновь госпитализировали. Дети скончались 13 ноября, на следующий день умерла их мать. Отца поместили в отделение интенсивной терапии; его состояние оценивается как критическое.

Еще два постояльца отеля – иностранные туристы – обратились за медицинской помощью 15 ноября. Власти Стамбула охарактеризовали их состояние как «хорошее», при этом врачи продолжают за ними наблюдение. На следующий день в больницу с жалобами на низкое сердцебиение был госпитализирован третий турист, проживавший в том же номере отеля.

Изначально правоохранительные органы предполагали, что причиной гибели матери и детей могло стать пищевое отравление. По подозрению в причинении смерти по неосторожности полиция задержала торговца мидиями, продавца рахат-лукума, владельца ресторана и еще одного человека.

Предварительные анализы крови погибших матери и детей не выявили признаков отравления. Прокуратура квалифицировала произошедшее как «подозрительную смерть» и рассматривает версии убийства или суицида.

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 419
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5337
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1072
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1256
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1404
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5696
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 879
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2628
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1810
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2756

