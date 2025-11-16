Трагедия в Стамбуле: полиция расследует подозрительную смерть туристов

В Стамбуле полицейские закрыли отель, где останавливалась семья погибших туристов из ФРГ, несколько постояльцев при этом обратились за медицинской помощью, сообщает телеканал NTV.

Семья туристов из Германии была доставлена в больницу из отеля 12 ноября с жалобами на рвоту и недомогание. В тот же день их отпустили, однако в ночь на 13 ноября состояние детей трех и шести лет резко ухудшилось, и семью вновь госпитализировали. Дети скончались 13 ноября, на следующий день умерла их мать. Отца поместили в отделение интенсивной терапии; его состояние оценивается как критическое.

Еще два постояльца отеля – иностранные туристы – обратились за медицинской помощью 15 ноября. Власти Стамбула охарактеризовали их состояние как «хорошее», при этом врачи продолжают за ними наблюдение. На следующий день в больницу с жалобами на низкое сердцебиение был госпитализирован третий турист, проживавший в том же номере отеля.

Изначально правоохранительные органы предполагали, что причиной гибели матери и детей могло стать пищевое отравление. По подозрению в причинении смерти по неосторожности полиция задержала торговца мидиями, продавца рахат-лукума, владельца ресторана и еще одного человека.

Предварительные анализы крови погибших матери и детей не выявили признаков отравления. Прокуратура квалифицировала произошедшее как «подозрительную смерть» и рассматривает версии убийства или суицида.