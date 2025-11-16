Падение Покровска: чем это грозит Украине?

После почти 17 месяцев боев Россия находится на грани захвата Покровска. Обозреватель The Telegraph Сэмюэль Рамани пишет, что, хотя падение Покровска, скорее всего, незначительно повлияет на динамику на фронте в краткосрочной перспективе, однако последствия для морального духа и единства украинцев во время войны могут быть гораздо значительны.
Как отмечает издание, среди военных аналитиков преобладает мнение, что Москва в Покровске добилась пирровой победы - из-за колоссальных потерь. В то же время, с военной точки зрения, взятие Покровска Россией имело бы очевидные тактические преимущества.
Покровск — ключевой логистический узел в западной части Донецка. Помимо наличия железнодорожной линии, Покровск находится на пересечении дорог, ведущих на восток к Константиновке и Донецку, а также на запад к Днепру и Запорожью: «Поражение Украины в Покровске предоставит России беспрецедентное логистическое превосходство. Украинские войска уже вынуждены проходить 10–15 км по опасной местности, чтобы добраться до своих позиций, и испытывают трудности с эвакуацией раненых с передовой».
Американский институт изучения войны отметил, что Россия лишила Украину возможности использовать Покровск в качестве логистического узла в июле 2025 года, и захват города может лишь незначительно усилить этот успех. Украина также сохраняет прочный контроль над Славянском и Краматорском. Это означает, что Россия далека от достижения своей цели — полного контроля над Донбассом.
Рамани отмечает при этом, что «захватив Покровск, Россия может обострить противоречия между Зеленским и высшим военным руководством и еще больше подорвать и без того падающий боевой дух Украины».
Аналитик напоминает, что оборона Бахмута обострила напряженность между Зеленским и тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Зеленский придерживался стратегии «крепости Бахмут» и был убежден, что, оставаясь в городе, украинские войска нанесут непропорционально большие потери россиянам. Залужный поддержал тактический отход из Бахмута, чтобы предотвратить обострение борьбы за людские ресурсы Украины.
Журналист Рамани пишет, что приближающаяся потеря Покровска в сочетании с многочасовыми отключениям электроэнергии, непоследовательной западной помощью, резонансным скандалом о коррупции в электроэнергетике и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы, «обрушила моральный дух украинцев до самого низкого уровня с первых дней вторжения».
Ранее в ISW отмечали, что россияне сейчас полностью сосредоточились на захвате Покровска, а не попытках окружить более широкий украинский плацдарм в районе Покровско-Мирноградской агломерации.