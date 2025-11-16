USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Падение Покровска: чем это грозит Украине?

17:37 1076

После почти 17 месяцев боев Россия находится на грани захвата Покровска. Обозреватель The Telegraph Сэмюэль Рамани пишет, что, хотя падение Покровска, скорее всего, незначительно повлияет на динамику на фронте в краткосрочной перспективе, однако последствия для морального духа и единства украинцев во время войны могут быть гораздо значительны.

Как отмечает издание, среди военных аналитиков преобладает мнение, что Москва в Покровске добилась пирровой победы - из-за колоссальных потерь. В то же время, с военной точки зрения, взятие Покровска Россией имело бы очевидные тактические преимущества.

Покровск — ключевой логистический узел в западной части Донецка. Помимо наличия железнодорожной линии, Покровск находится на пересечении дорог, ведущих на восток к Константиновке и Донецку, а также на запад к Днепру и Запорожью: «Поражение Украины в Покровске предоставит России беспрецедентное логистическое превосходство. Украинские войска уже вынуждены проходить 10–15 км по опасной местности, чтобы добраться до своих позиций, и испытывают трудности с эвакуацией раненых с передовой».

Американский институт изучения войны отметил, что Россия лишила Украину возможности использовать Покровск в качестве логистического узла в июле 2025 года, и захват города может лишь незначительно усилить этот успех. Украина также сохраняет прочный контроль над Славянском и Краматорском. Это означает, что Россия далека от достижения своей цели — полного контроля над Донбассом.

Рамани отмечает при этом, что «захватив Покровск, Россия может обострить противоречия между Зеленским и высшим военным руководством и еще больше подорвать и без того падающий боевой дух Украины».

Аналитик напоминает, что оборона Бахмута обострила напряженность между Зеленским и тогдашним главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Зеленский придерживался стратегии «крепости Бахмут» и был убежден, что, оставаясь в городе, украинские войска нанесут непропорционально большие потери россиянам. Залужный поддержал тактический отход из Бахмута, чтобы предотвратить обострение борьбы за людские ресурсы Украины.

Журналист Рамани пишет, что приближающаяся потеря Покровска в сочетании с многочасовыми отключениям электроэнергии, непоследовательной западной помощью, резонансным скандалом о коррупции в электроэнергетике и массовой эмиграцией украинских мужчин, уклоняющихся от службы, «обрушила моральный дух украинцев до самого низкого уровня с первых дней вторжения».

Ранее в ISW отмечали, что россияне сейчас полностью сосредоточились на захвате Покровска, а не попытках окружить более широкий украинский плацдарм в районе Покровско-Мирноградской агломерации.

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 422
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5337
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1077
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1257
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1405
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5697
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 879
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2629
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1811
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2756

ЭТО ВАЖНО

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 422
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5337
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1077
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1257
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1405
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5697
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 879
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2629
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1811
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2756
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться