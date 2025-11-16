USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Германия создает полицию против дронов

17:52 191

Германия намерена вложить 100 млн евро в проект по усилению защиты от беспилотников, сообщил министр внутренних дел Александр Добриндт в интервью Bild am Sonntag.

«Дроны и растущее число кибератак представляют собой новую гибридную угрозу, на которую мы решительно отвечаем», — заявил Добриндт.

По его словам, планируется закупка радиолокационных станций, подавителей сигнала («глушилок») и дронов-перехватчиков. К декабрю также будет создано новое профильное подразделение полиции, в которое войдут 130 сотрудников. Они будут обеспечивать безопасность Берлина, аэропортов и ряда других объектов.

В конце сентября газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что власти ФРГ разрабатывают план противодействия дронам. Источники издания утверждали, что проект предполагает возможность сбивать БПЛА при угрозе жизни людей или критической инфраструктуре.

Газета The Wall Street Journal отметила, что в 2025 году в Германии зафиксирован резкий рост случаев несанкционированного использования дронов – более тысячи инцидентов.

Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 423
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5337
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 1080
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1257
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 1407
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 5697
Плохи дела у Трампа
Плохи дела у Трампа горячая тема
03:08 8928
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
Азербайджан завоевал золото на чемпионате Европы в Гяндже
15:37 879
Армия России теряет контроль над Купянском
Армия России теряет контроль над Купянском утверждают украинские военные
15:12 2630
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе
Удары по НПЗ в России и складу дронов в Донбассе детали от Генштаба ВСУ
14:41 1811
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 2756

