Германия создает полицию против дронов

Германия намерена вложить 100 млн евро в проект по усилению защиты от беспилотников, сообщил министр внутренних дел Александр Добриндт в интервью Bild am Sonntag.

«Дроны и растущее число кибератак представляют собой новую гибридную угрозу, на которую мы решительно отвечаем», — заявил Добриндт.

По его словам, планируется закупка радиолокационных станций, подавителей сигнала («глушилок») и дронов-перехватчиков. К декабрю также будет создано новое профильное подразделение полиции, в которое войдут 130 сотрудников. Они будут обеспечивать безопасность Берлина, аэропортов и ряда других объектов.

В конце сентября газета Bild со ссылкой на источники сообщала, что власти ФРГ разрабатывают план противодействия дронам. Источники издания утверждали, что проект предполагает возможность сбивать БПЛА при угрозе жизни людей или критической инфраструктуре.

Газета The Wall Street Journal отметила, что в 2025 году в Германии зафиксирован резкий рост случаев несанкционированного использования дронов – более тысячи инцидентов.