Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста

Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
В американском Сиэтле на выборах мэра одержала победу левый демократ Кэти Уилсон, которая обогнала своего коллегу по партии Брюса Харрела, сообщают американские СМИ.

Сообщается, что Уилсон выступает за увеличение налогов для крупных компаний и критикует их деятельность. Сразу после победы на выборах она присоединилась к забастовке работников кофеен Starbucks, призвав к бойкоту этой корпорации.

Одновременно с ней к акции против Starbucks присоединился другой левый демократ - недавно победивший на выборах мэра Нью-Йорка социалист Зохран Мамдани.

Уилсон вела кампанию, которая отчасти перекликалась с тезисами нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в Нью-Йорке. Она обошла Харрелл, демократа-центриста, почти на 10 процентных пунктов на августовских праймериз и быстро стала фаворитом на пост мэра.

Уилсон училась в колледже Оксфордского университета в Англии, но не получила диплом. В 2011 году она основала небольшую некоммерческую организацию Transit Riders Union и возглавила кампании за улучшение общественного транспорта, повышение минимальной заработной платы, усиление защиты арендаторов и более доступное жилье. Она сама снимает однокомнатную квартиру и говорит, что это повлияло на ее понимание кризиса доступности жилья в Сиэтле.

