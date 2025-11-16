Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста

Сообщается, что Уилсон выступает за увеличение налогов для крупных компаний и критикует их деятельность. Сразу после победы на выборах она присоединилась к забастовке работников кофеен Starbucks, призвав к бойкоту этой корпорации.

В американском Сиэтле на выборах мэра одержала победу левый демократ Кэти Уилсон, которая обогнала своего коллегу по партии Брюса Харрела, сообщают американские СМИ.

Одновременно с ней к акции против Starbucks присоединился другой левый демократ - недавно победивший на выборах мэра Нью-Йорка социалист Зохран Мамдани.

Уилсон вела кампанию, которая отчасти перекликалась с тезисами нового мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в Нью-Йорке. Она обошла Харрелл, демократа-центриста, почти на 10 процентных пунктов на августовских праймериз и быстро стала фаворитом на пост мэра.

Уилсон училась в колледже Оксфордского университета в Англии, но не получила диплом. В 2011 году она основала небольшую некоммерческую организацию Transit Riders Union и возглавила кампании за улучшение общественного транспорта, повышение минимальной заработной платы, усиление защиты арендаторов и более доступное жилье. Она сама снимает однокомнатную квартиру и говорит, что это повлияло на ее понимание кризиса доступности жилья в Сиэтле.