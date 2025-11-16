USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Орбан вспоминает Меркель: «Иногда кричала чаще, чем жена»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в подкасте MD meets рассказал, что во времена совместной работы с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель она повышала на него голос «чаще, чем жена».

Орбан заявил, что ему нравилось сотрудничать с Меркель, несмотря на разногласия по ряду вопросов.

«Бывало, она и на меня повышала голос — иногда даже чаще, чем моя жена. Это, конечно, не очень хорошо. Но это говорит о многом», – признался политик в подкасте MD meets.

Он охарактеризовал Меркель как человека широких взглядов и интеллектуала, «который никогда не пользовался властью». При этом Орбан отметил, что им с экс-канцлером не удавалось найти общий язык по миграционной политике и «зеленому курсу».

«Но в третьем аспекте – стратегическом определении интересов Европы и отношений с Россией – я был согласен с ней почти на 100%. Были моменты в Европейском совете, когда только мы с ней выступали на одной платформе за мир и сотрудничество», — подчеркнул венгерский премьер.

Он добавил, что Меркель «сделала много хорошего и для Германии, и для Европы».

Ангела Меркель возглавляла правительство с 22 ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года. Она стала первой женщиной-канцлером Германии и в возрасте 51 года самым молодым канцлером в истории ФРГ, оставаясь у власти чуть более 16 лет.

