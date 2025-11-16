Первая в истории Азербайджана медаль на Дефлимпийских играх

В Японии на проходящих XXV летних Дефлимпийских играх Азербайджан завоевал свою первую в истории страны медаль.

В первый день соревнований по дзюдо спортсмен из Азербайджана в 1/8 финала победил южнокорейца Чои Джунхо, в 1/4 финала — хорвата Тонзетича Йосипа, в полуфинале — представителя Нидерландов Вестерофа Альберта Герхардуа Хендрика.

В решающем поединке Джошгун Алиев уступил бразильцу Педро Дантасу, однако вошел в историю как первый азербайджанский дефлимпиец, выигравший серебряную медаль на Дефлимпийских играх.