Первая в истории Азербайджана медаль на Дефлимпийских играх

В Японии на проходящих XXV летних Дефлимпийских играх Азербайджан завоевал свою первую в истории страны медаль.
Медаль Азербайджану принес дзюдоист в весовой категории до 60 кг Джошгун Алиев.
В первый день соревнований по дзюдо спортсмен из Азербайджана в 1/8 финала победил южнокорейца Чои Джунхо, в 1/4 финала — хорвата Тонзетича Йосипа, в полуфинале — представителя Нидерландов Вестерофа Альберта Герхардуа Хендрика.
В решающем поединке Джошгун Алиев уступил бразильцу Педро Дантасу, однако вошел в историю как первый азербайджанский дефлимпиец, выигравший серебряную медаль на Дефлимпийских играх.
На церемонии награждения медаль спортсмену вручил вице-президент Международного спортивного комитета лиц с нарушениями слуха Ютака Осуги.
В XXV летних Дефлимпийских играх, которые продлятся до 26 ноября и собрали более 3 тысяч спортсменов, Азербайджан впервые принимает участие с 20 спортсменами в 6 видах спорта.
Дефлимпийское движение служит развитию спорта среди людей с нарушениями слуха.