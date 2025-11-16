USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Первая в истории Азербайджана медаль на Дефлимпийских играх

18:23 949

В Японии на проходящих XXV летних Дефлимпийских играх Азербайджан завоевал свою первую в истории страны медаль.

Медаль Азербайджану принес дзюдоист в весовой категории до 60 кг Джошгун Алиев.

В первый день соревнований по дзюдо спортсмен из Азербайджана в 1/8 финала победил южнокорейца Чои Джунхо, в 1/4 финала — хорвата Тонзетича Йосипа, в полуфинале — представителя Нидерландов Вестерофа Альберта Герхардуа Хендрика.

В решающем поединке Джошгун Алиев уступил бразильцу Педро Дантасу, однако вошел в историю как первый азербайджанский дефлимпиец, выигравший серебряную медаль на Дефлимпийских играх.

На церемонии награждения медаль спортсмену вручил вице-президент Международного спортивного комитета лиц с нарушениями слуха Ютака Осуги.

В XXV летних Дефлимпийских играх, которые продлятся до 26 ноября и собрали более 3 тысяч спортсменов, Азербайджан впервые принимает участие с 20 спортсменами в 6 видах спорта.

Дефлимпийское движение служит развитию спорта среди людей с нарушениями слуха.

Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 2211
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3226
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 2728
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3024
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6266
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 1733
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5801
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 3165
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1877
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 2264
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 7159

ЭТО ВАЖНО

Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 2211
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3226
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 2728
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3024
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6266
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 1733
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5801
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 3165
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1877
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 2264
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 7159
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться