Турция борется с Австралией за климатический саммит

Турция претендует на проведение Конференции ООН по климату COP31 в 2026 году, конкурируя с Австралией, и готова принять мероприятие самостоятельно, если соглашение между странами не будет достигнуто. Об этом сообщил агентству AFP турецкий дипломатический источник.

На следующий год под председательством климатической конференции ООН COP31 претендуют одновременно Турция и Австралия, однако решение должно быть принято консенсусом. Если ни одна из стран не отзовет заявку и стороны не договорятся о совместном председательстве, обе потеряют возможность возглавить мероприятие, отмечает агентство.

По словам турецкого источника AFP, изначально с Австралией удалось найти точки соприкосновения, включая вопросы сопредседательства и совместных встреч на высоком уровне.

Однако, добавил собеседник, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в недавнем письме президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану отклонил предварительные соглашения, ссылаясь на правила ООН и опасения, что климатические проблемы стран Тихоокеанского региона могут быть недостаточно учтены.

«Турция продолжает выступать за модель совместного председательства как шаг к укреплению многосторонности, но готова самостоятельно принимать конференцию, если консенсуса достичь не удастся», – подчеркнул источник AFP.

Напомним, COP30 проходит в Бразилии, при этом США не направили на конференцию высокопоставленных представителей. В ЕС считают, что отсутствие топ-чиновников США на мероприятии стало «переломным моментом» и наносит ущерб глобальной климатической политике.