Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Брошенный окурок ценой в три тысячи

18:56 2070

Сенат Берлина утвердил новый каталог штрафов за незаконный выброс мусора, направленный на сдерживание нарушителей и сокращение количества отходов на улицах города. Об этом сообщает Spiegel.

Во многих категориях штрафы за незаконный выброс мусора в Берлине выросли многократно, а даже мелкие нарушения теперь могут обойтись очень дорого. Например, за сигаретные окурки нарушителям придется платить от 250 до 3 тыс. евро вместо прежних 80–120 евро. При этом формально небольшое нарушение может квалифицироваться как административное с предупреждением в 55 евро – решение остается на усмотрение сотрудников общественного порядка.

За выброшенные пластиковые пакеты, стаканчики или жевательные резинки предусмотрен штраф в 250–500 евро либо предупреждение в 55 евро. Если мусор представляет собой более крупные предметы, сумма может достигать 5 тыс. евро.

Выброшенные стеклянные бутылки, осколки, гвозди или металлические отходы теперь караются штрафом от 250 до 800 евро вместо прежних 75 евро. Бумага, салфетки или упаковка от фруктов оцениваются в 50–100 евро при официальном штрафе или 30–40 евро при предупреждении.

Владельцы собак, которые не убирают за питомцами, обязаны заплатить от 100 до 350 евро или 55 евро в виде предупреждения, а отсутствие пакетов для уборки карается штрафом 35–250 евро.

Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 2215
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3226
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 2728
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3025
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6266
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 1733
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5801
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 3166
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1877
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 2265
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 7161

