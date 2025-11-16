Брошенный окурок ценой в три тысячи

Сенат Берлина утвердил новый каталог штрафов за незаконный выброс мусора, направленный на сдерживание нарушителей и сокращение количества отходов на улицах города. Об этом сообщает Spiegel.

Во многих категориях штрафы за незаконный выброс мусора в Берлине выросли многократно, а даже мелкие нарушения теперь могут обойтись очень дорого. Например, за сигаретные окурки нарушителям придется платить от 250 до 3 тыс. евро вместо прежних 80–120 евро. При этом формально небольшое нарушение может квалифицироваться как административное с предупреждением в 55 евро – решение остается на усмотрение сотрудников общественного порядка.

За выброшенные пластиковые пакеты, стаканчики или жевательные резинки предусмотрен штраф в 250–500 евро либо предупреждение в 55 евро. Если мусор представляет собой более крупные предметы, сумма может достигать 5 тыс. евро.

Выброшенные стеклянные бутылки, осколки, гвозди или металлические отходы теперь караются штрафом от 250 до 800 евро вместо прежних 75 евро. Бумага, салфетки или упаковка от фруктов оцениваются в 50–100 евро при официальном штрафе или 30–40 евро при предупреждении.

Владельцы собак, которые не убирают за питомцами, обязаны заплатить от 100 до 350 евро или 55 евро в виде предупреждения, а отсутствие пакетов для уборки карается штрафом 35–250 евро.