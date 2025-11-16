Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался

По мере приближения к венесуэльским берегам американского авианосца Gerald R. Ford союзники США проявляют все меньше желания присоединиться к объявленной Дональдом Трампом кампании по борьбе с наркотиками в Западном полушарии. В течение десятилетий в операциях США по пресечению трафика наркотиков в этом районе мира участвовала коалиция из 20 западноевропейских и латиноамериканских стран. Большинство их них координировали свои действия со штаб-квартирой Южного командования США в Майами. В 2012 году 14 стран альянса провели весьма успешную операцию Operation Martillo по пресечению морских перевозок наркотиков из стран Центральной Америки в США и Европу. Тогда в ней участвовали военные из Канады, Колумбии, Франции, Нидерландов, Панамы, Испании, Великобритании и Чили. Всего эти совместные действия позволили перехватить сотни тонн кокаина и задержать тысячи контрабандистов.

За пять дней до начала первого ракетного удара США по рыбацким судам Венесуэлы, чьи экипажи подозревались в перевозке наркотиков, международной коалиции, по данным американских властей, удалось за последнее десятилетие предотвратить поставку в Америку смертельных наркотических доз на 334 миллиарда долларов. В прошлом году до 80 процентов ареста судов с кокаином было произведено США в сотрудничестве с союзниками. Однако после начала ракетных ударов Америки по венесуэльским судам коалиция начала разваливаться. Франция раскритиковала эти атаки как нарушение международных законов. Канада и Нидерланды заявили, что в этих действиях не участвуют. Мексика вызвала посла США в этой стране и подала жалобу на операции американских военных. Колумбия прекратила какое-либо сотрудничество с США, что, возможно, имело самый негативный эффект для пресечения действий контрабандистов - до этого 85 процентов всей информации об их перемещениях поступало именно из этой страны. «Тот факт, что бывшие нашими партнерами страны публично заявляют о своем несогласии – очень плохой знак для США», - говорит Тодд Робинсон, до января возглавлял Бюро по борьбе с наркотиками государственного департамента США.

На прошлой неделе власти Доминиканской Республики объявили об отмене ежегодного Саммита Америк в их стране. Произошло это после того, как от участия в саммите отказался Трамп. Он сослался на то, что 5 декабря должен участвовать в жеребьевке чемпионата мира по футболу, который состоится в 2026 году в США, Канаде и Мексике, однако в Латинской Америке решили, что американскому президенту просто неинтересно обсуждать региональные дела. Но и без участия Трампа в саммите отношения его администрации со странами континента уже перешли в ожесточенную словесную перепалку. Власти этих государств не желают принять тот факт, что США одаривают одних, тех, кто послушно следует в их фарватере (пример — Аргентина с 20-миллиардным спасательным кругом от Белого дома), а других показательно наказывают (пример - Колумбия, которой прекращена всякая экономическая и финансовая помощь). С самого начала деятельности этой администрации США ее спешно вводимые пошлины и вмешательство во внутренние дела латиноамериканских стран были восприняты на континенте как возвращение к былой практике доминирования Америки в этом регионе, который она называет своим «внутренним двором». Лидеры Латинской Америки убеждены, что в голове у Трампа далеко не только интересы борьбы с наркокартелями. Одновременно с ударами по венесуэльским лодчонкам США начали строить воздушную базу в Эквадоре, стали активно использовать аэропорт в Сальвадоре, проводить срочную ротацию войск в зоне Панамского канала, открывать законсервированную базу ВМФ в Пуэрто-Рико.

Что касается Венесуэлы, то мало кто в Латинской Америке испытывает симпатию к режиму Николаса Мадуро. Однако приближение к берегам этой страны гигантской армады США воскрешает в памяти латиноамериканцев пресловутую «дипломатию канонерок», которую Америка десятилетиями использовала против своих южных соседей. Официально Трамп говорит исключительно о том, что его приоритетом является борьба против контрабанды наркотиков. Однако, как сообщает CNN, в приватных беседах он обсуждает с советниками наличие огромных нефтяных, самых больших в мире резервов Венесуэлы, оцениваемых в 300 миллиардов баррелей. Время от времени в американских СМИ появляются сообщения о том, что Мадуро обещает США предоставить значительный доступ к нефтяным полям в обмен на отказ от военного вмешательства в его страну. Хозяин Белого дома на словах отказался от таких предложений венесуэльского диктатора. Однако в минувшую пятницу один их представителей администрации на условиях анонимности сказал, что переговоры с Каракасом «не мертвы», а решение отправить в регион авианосец имеет цель оказать нажим на Мадуро и сделать его сговорчивее. Страны-союзники США откровенно запутались с объяснениями самого Трампа и его ведущих советников в отношении того, что же является целью объявленной операции «Южное копье». Непоследовательность администрации откровенно обезоруживает западноевропейских союзников, часто взаимоисключающие заявления главных советников Трампа вводят их в ступор.