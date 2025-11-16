ЦАХАЛ объяснил огонь по миротворцам плохой погодой

USD 1.7000
обновлено 20:23
20:23

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «предупредительные выстрелы», произведенные по миротворцам ООН в Ливане, были случайностью из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает 9-й канал.

Израильские военные изложили детали инцидента на юге Ливана в районе Хамис. Наблюдатели ЦАХАЛ заметили двух человек в камуфляжной форме, предположительно вооруженных, и открыли предупредительный огонь, чтобы отпугнуть потенциальных нарушителей.

«Повторять недвусмысленный намек не пришлось: люди, появившиеся в запретной зоне, поняли сигнал и быстро покинули охраняемый периметр. Никто не пострадал», – отметили в армии.

В ЦАХАЛ пояснили, что из-за плохой видимости военнослужащие ошибочно идентифицировали миротворцев ООН как подозрительных лиц. Военные добавили, что инцидент находится на стадии дальнейшего расследования.

«Армия обороны Израиля подчеркивает, что преднамеренный огонь по солдатам ВСООНЛ (UNIFIL) не велся, и этот вопрос решается по официальным каналам военной связи», – резюмировали в ЦАХАЛ, подчеркнув, что армия продолжит предпринимать меры для устранения любой угрозы безопасности Израиля.

19:45

Израильские военнослужащие открыли огонь по миротворцам Временных сил ООН на юге Ливана (Unifil), когда те оказались рядом с позицией ЦАХАЛ на ливанской территории, сообщили сами миротворцы.

«Сегодня утром Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла огонь из танка «Меркава» по миротворцам Unifil вблизи позиции, установленной Израилем на ливанской территории. Выстрелы прозвучали всего в пяти метрах от миротворцев, которые шли пешком и были вынуждены укрыться на местности», – сообщается в Telegram-канале миссии.

Unifil уточнило, что миротворцы обратились к ЦАХАЛ с просьбой прекратить огонь через каналы связи миссии. Через 30 минут им удалось благополучно покинуть место инцидента, а танк «Меркава» вернулся на позиции Армии обороны Израиля, никто не пострадал.

«Это является серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН. Мы вновь призываем ЦАХАЛ прекратить любое агрессивное поведение и нападения на миротворцев или поблизости. Они работают над восстановлением стабильности, к которому, по словам Израиля и Ливана, стремятся», – подчеркнули в заявлении миссии.

Временные силы ООН в Ливане были созданы в марте 1978 года резолюциями Совета Безопасности. Сейчас численность контингента превышает 10 тыс. человек – военнослужащие из 48 стран. Мандат Unifil продлен до 31 декабря 2026 года.

ЭТО ВАЖНО

