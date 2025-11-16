ЦАХАЛ объяснил огонь по миротворцам плохой погодой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «предупредительные выстрелы», произведенные по миротворцам ООН в Ливане, были случайностью из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает 9-й канал.

Израильские военные изложили детали инцидента на юге Ливана в районе Хамис. Наблюдатели ЦАХАЛ заметили двух человек в камуфляжной форме, предположительно вооруженных, и открыли предупредительный огонь, чтобы отпугнуть потенциальных нарушителей.

«Повторять недвусмысленный намек не пришлось: люди, появившиеся в запретной зоне, поняли сигнал и быстро покинули охраняемый периметр. Никто не пострадал», – отметили в армии.

В ЦАХАЛ пояснили, что из-за плохой видимости военнослужащие ошибочно идентифицировали миротворцев ООН как подозрительных лиц. Военные добавили, что инцидент находится на стадии дальнейшего расследования.

«Армия обороны Израиля подчеркивает, что преднамеренный огонь по солдатам ВСООНЛ (UNIFIL) не велся, и этот вопрос решается по официальным каналам военной связи», – резюмировали в ЦАХАЛ, подчеркнув, что армия продолжит предпринимать меры для устранения любой угрозы безопасности Израиля.