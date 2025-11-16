От Великобритании потребовали репараций

Пятнадцать стран Карибского сообщества (CARICOM) планируют представить проект репараций, который предусматривает «призывы к полным и официальным извинениям, образовательным программам, списанию долгов и денежной компенсации», отмечает агентство.

Аналогичный план готовят и государства Африканского союза. Эти страны требуют компенсаций за европейскую торговлю рабами в XV–XIX веках, жертвами которой стали более 12,5 млн человек.

Отмечается, что в мире растет негативная реакция на подобные требования, и многие европейские лидеры выступают против обсуждения темы, утверждая, что современные государства не могут нести ответственность за исторические ошибки. Так, перед прошлогодним саммитом Содружества в Самоа премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предпочел бы смотреть в будущее, а не участвовать в «бесконечных дискуссиях о репарациях за прошлое».