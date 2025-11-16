USD 1.7000
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

От Великобритании потребовали репараций

19:59 863

Страны Карибского бассейна (CARICOM) и Африки требуют от Великобритании репараций за многовековую торговлю рабами, сообщает Reuters.

Пятнадцать стран Карибского сообщества (CARICOM) планируют представить проект репараций, который предусматривает «призывы к полным и официальным извинениям, образовательным программам, списанию долгов и денежной компенсации», отмечает агентство.

Аналогичный план готовят и государства Африканского союза. Эти страны требуют компенсаций за европейскую торговлю рабами в XV–XIX веках, жертвами которой стали более 12,5 млн человек.

Отмечается, что в мире растет негативная реакция на подобные требования, и многие европейские лидеры выступают против обсуждения темы, утверждая, что современные государства не могут нести ответственность за исторические ошибки. Так, перед прошлогодним саммитом Содружества в Самоа премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что предпочел бы смотреть в будущее, а не участвовать в «бесконечных дискуссиях о репарациях за прошлое».

Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 2222
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3228
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 2732
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3027
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6266
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 1734
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5801
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 3167
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1877
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 2265
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 7163

