Корабли Китая зашли в воды Японии

В Пекине заявили, что было проведено патрулирование территориальных вод этих контролируемых Японией необитаемых островов, на которые претендует Пекин, с целью защитить «права и интересы» Китая.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между двумя странами после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая в парламенте 7 ноября, не исключила военного ответа на возможный кризис вокруг Тайваня. Это заявление вызвало гневную реакцию в Пекине, который потребовал отказаться от этой позиции. Правительство КНР рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Японию.

В последние дни стало известно, что Такаити рассматривает возможность пересмотра принципов Японии, касающихся отказа от ядерного оружия, сообщило 14 ноября агентство «Киодо» со ссылкой на правительственные источники. Согласно принятым в 1967 году трем «безъядерным принципам», Япония отказалась от владения, производства и ввоза на японскую территорию ядерного оружия. В Токио сейчас сомневаются в разумности запрета на ввоз в страну ЯО, поскольку он подрывает эффективность ядерного сдерживания, обеспечиваемого союзником Японии - США. Сейчас Вашингтон не может размещать ядерные боеприпасы на своих военных базах в Японии и кораблях, заходящих в ее порты.