Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Корабли Китая зашли в воды Японии

20:33 385

Корабли береговой охраны Китая вошли в воскресенье, 16 ноября, в контролируемые Японией воды поблизости от островов Сенкаку (китайское название - Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, передает Deutsche Welle.

В Пекине заявили, что было проведено патрулирование территориальных вод этих контролируемых Японией необитаемых островов, на которые претендует Пекин, с целью защитить «права и интересы» Китая.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между двумя странами после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити, выступая в парламенте 7 ноября, не исключила военного ответа на возможный кризис вокруг Тайваня. Это заявление вызвало гневную реакцию в Пекине, который потребовал отказаться от этой позиции. Правительство КНР рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Японию.

В последние дни стало известно, что Такаити рассматривает возможность пересмотра принципов Японии, касающихся отказа от ядерного оружия, сообщило 14 ноября агентство «Киодо» со ссылкой на правительственные источники. Согласно принятым в 1967 году трем «безъядерным принципам», Япония отказалась от владения, производства и ввоза на японскую территорию ядерного оружия. В Токио сейчас сомневаются в разумности запрета на ввоз в страну ЯО, поскольку он подрывает эффективность ядерного сдерживания, обеспечиваемого союзником Японии - США. Сейчас Вашингтон не может размещать ядерные боеприпасы на своих военных базах в Японии и кораблях, заходящих в ее порты.

Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 2223
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3229
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 2732
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3027
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6266
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 1735
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5801
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 3168
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1877
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 2265
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 7163

