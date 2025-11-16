Крупнейший порт России возобновил загрузку нефти после украинской атаки

Российский порт в Новороссийске возобновил погрузку нефти после двухдневного перерыва, вызванного украинской ракетно-дроновой атакой. Об этом сообщили источники агентству Reuters.
Порт Новороссийск временно прекратил экспорт нефти — эквивалентно 2,2 миллиона баррелей в день, или 2% мировых поставок — в пятницу.
Два источника, пожелавшие остаться анонимными, сообщили Reuters, что загрузка была возобновлена.
14 ноября БПЛА нанесли удар по портовой и нефтяной инфраструктуре в российском Новороссийске: повредили нефтебазу, контейнерный терминал, береговые сооружения и одно судно.