Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Крупнейший порт России возобновил загрузку нефти после украинской атаки

20:46 226

Российский порт в Новороссийске возобновил погрузку нефти после двухдневного перерыва, вызванного украинской ракетно-дроновой атакой. Об этом сообщили источники агентству Reuters.

Порт Новороссийск временно прекратил экспорт нефти — эквивалентно 2,2 миллиона баррелей в день, или 2% мировых поставок — в пятницу.

Два источника, пожелавшие остаться анонимными, сообщили Reuters, что загрузка была возобновлена.

14 ноября БПЛА нанесли удар по портовой и нефтяной инфраструктуре в российском Новороссийске: повредили нефтебазу, контейнерный терминал, береговые сооружения и одно судно.

Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 2227
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3230
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 2733
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3028
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6266
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 1736
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5801
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 3170
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1877
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 2265
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 7166

