Украина и Греция ставят на морских дронов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили в Афинах вопросы оборонного сотрудничества и договорились о совместной разработке и использовании морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По итогам встречи лидеры распространили совместное заявление, в котором подчеркнули намерение углубить оборонное сотрудничество с особым вниманием к морской безопасности. В частности, стороны договорились о совместной разработке и использовании морских беспилотных аппаратов, проведении учений, обучении работе с такими системами и расширении обмена информацией о морских угрозах.

Документ также отмечает, что обе страны признали критическую важность кибербезопасности и намерены совместно разрабатывать инициативы по защите ключевой инфраструктуры, а также противодействию кибератакам и гибридным угрозам.

Греция подтвердила свою приверженность поддержке Украины на пути к полной евроатлантической интеграции, включая перспективу вступления в Европейский союз. «В этом контексте стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной промышленности, включая реализацию совместных проектов», — подчеркивается в заявлении.