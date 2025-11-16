USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Новость дня
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии

Украина и Греция ставят на морских дронов

20:53 136

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудили в Афинах вопросы оборонного сотрудничества и договорились о совместной разработке и использовании морских беспилотных аппаратов. Об этом сообщает Афинское Македонское агентство новостей (ANA-MPA).

По итогам встречи лидеры распространили совместное заявление, в котором подчеркнули намерение углубить оборонное сотрудничество с особым вниманием к морской безопасности. В частности, стороны договорились о совместной разработке и использовании морских беспилотных аппаратов, проведении учений, обучении работе с такими системами и расширении обмена информацией о морских угрозах.

Документ также отмечает, что обе страны признали критическую важность кибербезопасности и намерены совместно разрабатывать инициативы по защите ключевой инфраструктуры, а также противодействию кибератакам и гибридным угрозам.

Греция подтвердила свою приверженность поддержке Украины на пути к полной евроатлантической интеграции, включая перспективу вступления в Европейский союз. «В этом контексте стороны будут укреплять сотрудничество в оборонной промышленности, включая реализацию совместных проектов», — подчеркивается в заявлении.

Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 2228
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3230
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 2733
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3029
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6268
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 1736
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5801
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 3170
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1877
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 2265
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 7166

ЭТО ВАЖНО

Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 2228
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3230
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 2733
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3029
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6268
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 1736
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5801
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
Падение Покровска: чем это грозит Украине?
17:37 3170
Житель Барды подорвался на мине
Житель Барды подорвался на мине заявление ANAMA, МВД и Генпрокуратуры
17:07 1877
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км
Площадь Каспия уменьшилась на 36 тысяч кв. км заявили в Казахстане
16:26 2265
Стратегическое поражение Украины на фронте
Стратегическое поражение Украины на фронте
14:05 7166
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться