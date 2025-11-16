«Будущее Армении под вопросом»

За считанные месяцы до парламентских выборов в Армении пророссийская оппозиция начала готовиться к реваншу. «Пятая колонна» рассматривает возможности создания избирательной коалиции, стремится дискредитировать главный политический актив премьер-министра Никола Пашиняна — мирную повестку, а также активно использует фактор армянской церкви, чтобы снизить поддержку этого института на Западе, особенно в США. Конфликт Пашиняна с армянской церковью, начавшийся некоторое время назад, а также его атаки на католикоса Гарегина II предоставили противникам премьера удобный повод для распространения дезинформации о преследовании христианской общины в Ереване. Реваншисты пытаются расширить эту пропагандистскую кампанию в США и добиться прекращения поддержки Пашиняна со стороны администрации Трампа. Известный эксперт по Южному Кавказу, сотрудник американского фонда Carnegie Томас де Ваал в статье для The Guardian, отмечает, что нынешние позиции армянских властей и самого Пашиняна довольно хрупки. Ведь в судьбе предстоящих выборов вновь решающую роль сыграет внешний фактор. Эксперт сравнивает выборы в Армении с критическими парламентскими выборами в Молдове, прошедшими в сентябре. Напомним, в Кишиневе Москва мобилизовала неимоверные ресурсы для победы пророссийских сил, однако прозападная правящая партия все же сумела одержать победу, пусть и с большим трудом.

По словам де Ваала, хотя выборы в Армении назначены на июнь следующего года, избирательная кампания уже стартовала и постепенно набирает обороты. «Линия фронта», отмечает эксперт, разворачивается вокруг национального проекта, который премьер-министр Никол Пашинян сделает главным двигателем своей кампании под лозунгом «Настоящая Армения». Проект предполагает открытие границ, снижение зависимости от России и диверсификацию ее внешнеэкономического профиля путем нормализации отношений с традиционными противниками — Азербайджаном и Турцией. В августе 2025 года Пашинян добился первого крупного успеха в реализации этой программы, согласовав рамочное соглашение с Азербайджаном на встрече в Белом доме при посредничестве президента США Дональда Трампа. Де Ваал отмечает, что проект «Настоящая Армения», который премьер-министр противопоставляет мечтам своих оппонентов об «Исторической Армении» с территориальными претензиями к соседям, рожден как проявление подлинного мужества и политической необходимости. По словам автора, рейтинг одобрения Пашиняна резко снизился, но его внутренняя оппозиция остается крайне слабой. Именно поэтому две силы за пределами страны, имевшие значительное влияние на протяжении двух десятилетий, теперь возглавили атаку против него: националистическое крыло армянской диаспоры, особенно в США, и Россия. На прошлой неделе эти две силы столкнулись напрямую, когда американский праворадикальный комментатор Такер Карлсон агитировал за нового потенциального кандидата от оппозиции.

Карлсон пригласил в свой подкаст Нарека Карапетяна, племянника армяно-российского олигарха Самвела Карапетяна. В интервью Карапетян-младший раскритиковал Пашиняна, обвинив его в «войне против христианства» и попытках навязать Армении «повестку ЛГБТ». По словам Карапетяна, его дядя «оказался в тюрьме не из-за связей с Москвой, а из-за защиты церкви». Карапетян добавил, что правительство призывает граждан «забыть историю», «продавая страну Турции и предавая армян Карабаха». Эта дискуссия усилила не только крайне правую христианскую повестку Карлсона, но и месседж, который Москва распространяет по всей Восточной Европе: «загнивающий Запад стремится посеять хаос и разрушить традиционные религиозные ценности». «Однако позиции России в Армении за последние пять лет резко ослабли, и проект «Настоящая Армения» по-прежнему находит больший отклик у общественности, чем альтернативные варианты. Опрос общественного мнения, опубликованный Международным институтом республики в июне, еще до того, как встреча с Трампом получила позитивный отклик, показал, что 47 процентов армян поддержали подписание мирного договора с Баку, а 40 процентов выступили против. Это хорошая новость для всех, кто хочет, чтобы Армения вырвалась из изоляции и цикла конфликта с Азербайджаном», — пишет Томас де Ваал.

Тем не менее, по его словам, Пашинян остается уязвимым. Нестабильная манера доносить идеи — длинные монологи без диалога — будет стоить ему поддержки. Более того, его способность добиваться результатов зависит не только от него самого. Чтобы завоевать голоса избирателей, он должен показать реальные признаки прогресса в решении трех ключевых проблем во внешних отношениях Армении — с Азербайджаном, Турцией и США. Текст мирного соглашения, согласованного в Белом доме, был парафирован, но не подписан. Для завершения сделки Баку выдвигает еще одно требование: пересмотр конституции Армении, где косвенно упоминается союз с бывшим Нагорным Карабахом. Для этого потребуется референдум, проведенный отдельно от парламентских выборов. Это крайне сложная задача, о чем свидетельствует пример Молдовы, где правящая партия лишь с минимальным перевесом добилась успеха на собственном внеочередном референдуме по вопросу европейской интеграции. Как отмечает эксперт, второй вопрос — готовность Турции открыть границу и нормализовать отношения - имеет ключевое значение для освобождения Армении от нынешних геополитических оков. «Но Анкара пока осторожно движется к этому из уважения к своему союзнику Азербайджану. Хотя большинство аналитиков, как внутри страны, так и за ее пределами, утверждают, что в стратегических интересах Турции действовать именно сейчас, пока есть возможность, а Россия все еще отвлечена украинскими делами», — пишет автор.

Эксперт также подчеркивает, что реализация третьего проекта — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), подписанного в августе, — в основном зависит от Вашингтона. И Ереван, и Вашингтон хотят увидеть ощутимые результаты выполнения этого плана до выборов в Армении следующим летом и окончания президентского срока Трампа в 2028 году. Однако сторонам предстоит решить серьезные технические проблемы. У Еревана нет достаточного потенциала для планирования и реализации крупных инфраструктурных проектов в сжатые сроки. У Вашингтона есть лидерские качества и идеи, но команда США пока невелика. Поэтому TRIPP выделяется как один из вопросов внешней политики, в котором американские официальные лица приветствуют сотрудничество с ЕС и другими странами. «Отсутствие у Армении долгосрочного государственного управления также является проблемой для ЕС, пытающегося выстроить новые отношения. Чтобы переломить ситуацию, потребуется значительное финансирование, а также изменение менталитета правительства Пашиняна: бывший революционер всего несколько лет назад, премьер-министр по-прежнему ценит лояльность превыше всего и полагается на небольшую группу людей в управлении страной. Но этот вопрос, как и многие другие системные проблемы, — тема для обсуждения после выборов. До этого будущее Армении находится под вопросом», — резюмирует Томас де Ваал.