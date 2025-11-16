Дамаск зовет Трампа к себе

Следующая встреча президента США Дональда Трампа и главы Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа может состояться в Дамаске, при этом сирийские власти активно готовят визит американского лидера, сообщают арабские СМИ.

Представитель сирийской общины в Вашингтоне Абдул Хафиз Шараф, комментируя эти сообщения, отметил, что «Трамп попросил свою команду организовать очередную встречу с аш-Шараа и изучить возможность посещения Дамаска». О дате возможной встречи пока ничего не сообщается, отмечают арабские СМИ.

Напомним, 10 ноября аш-Шараа совершил официальный визит в Вашингтон, в ходе которого провел встречу с Трампом. Беседа прошла за закрытыми дверями и длилась примерно 1,5 часа. Как сообщили в канцелярии сирийского президента, в ходе переговоров основное внимание было уделено «двусторонним отношениям между двумя странами, путям их укрепления и развития, а также ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес». По ее информации, на встрече присутствовали глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани и госсекретарь США Марко Рубио.

СМИ отмечают, что это первый в истории официальный визит главы сирийского государства в Белый дом.