Дамаск зовет Трампа к себе

Следующая встреча президента США Дональда Трампа и главы Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа может состояться в Дамаске, при этом сирийские власти активно готовят визит американского лидера, сообщают арабские СМИ.

Представитель сирийской общины в Вашингтоне Абдул Хафиз Шараф, комментируя эти сообщения, отметил, что «Трамп попросил свою команду организовать очередную встречу с аш-Шараа и изучить возможность посещения Дамаска». О дате возможной встречи пока ничего не сообщается, отмечают арабские СМИ.

Напомним, 10 ноября аш-Шараа совершил официальный визит в Вашингтон, в ходе которого провел встречу с Трампом. Беседа прошла за закрытыми дверями и длилась примерно 1,5 часа. Как сообщили в канцелярии сирийского президента, в ходе переговоров основное внимание было уделено «двусторонним отношениям между двумя странами, путям их укрепления и развития, а также ряду региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес». По ее информации, на встрече присутствовали глава МИД переходного правительства Сирии Асаад аш-Шейбани и госсекретарь США Марко Рубио.

СМИ отмечают, что это первый в истории официальный визит главы сирийского государства в Белый дом.

Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3279
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1753
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3056
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3491
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3511
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3469
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3346
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3549
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6598
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2164
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ?
Детали соглашения с Грецией: когда Украина получит американский газ? обновлено 17:43
17:43 5950

