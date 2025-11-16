Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Франции.
Со счетом 3:1 победили гости. Наша команда забила первой уже на 4-й минуте, но французы, игравшие полурезервным составом, еще в первом тайме ответили тремя мячами.
Азербайджан завершил отборочный турнир с 1 набранным очком.
*** 22:26
На 66-й минуте вместо Эмина Махмудова на поле вышел Сабухи Абдуллазаде.
*** 22:05
В матче Азербайджан - Франция начался второй тайм.
Со счетом 3:1 выигрывают французы.
Две замены в сборной Азербайджана. Вместо голкипера Шахрудина Магомедалиева вышел Айдын Байрамов. А Джейхуна Нуриева заменил Нариман Ахундзаде.
*** 21:48
После первого тайма со счетом 3:1 выигрывает сборная Франции.
*** 21:46
Тюрам все-таки добился своего. В добавленное к первому тайму время счет стал 3:1. Гол, правда, засчитали на Шахрудина Магомедалиева. Автогол.
*** 21:41
Тюрам забил третий мяч, но его не засчитали из-за игры рукой. Идет 41-я минута.
***21:35
Франция выходит вперед - 2:1.
На 30-й минуте Манес Аклиуш вывел гостей вперед.
*** 21:17
На 17-й минуте Жан-Филипп Матета сравнял счет. 1:1.
*** 21:14
Сборная Азербайджана по футболу забила мяч в ворота Франции.
На 4-й минуте отличился Ренат Дадашов.
Отборочный матч чемпионата мира-2026 проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Это игра заключительного 6-го тура. Франция уже обеспечила себе путевку на мундиаль. У команды Дидье Дешама перед этим матчем было 13 очков. У Азербайджана 1 очко. Исландия и Украина имеют по 7 очков.
Команды вышли на матч в следующих составах:
Азербайджан - Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцук, Гисмят Алыев, Рахман Дашдамиров, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов, Джейхун Нуриев, Хаял Алиев, Ренат Дадашов
Франция: Люка Шевалье, Ибрахима Конате, Лукас Эрнандес, Мало Густо, Тео Эрнандес, Хефрен Тюрам, Магнес Аклиуш, Уоррен Заир-Эмери, Кристофер Нкунку, Юго Экитике, Жан-Филипп Матета