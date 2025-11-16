Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Франции.

Со счетом 3:1 победили гости. Наша команда забила первой уже на 4-й минуте, но французы, игравшие полурезервным составом, еще в первом тайме ответили тремя мячами.

Азербайджан завершил отборочный турнир с 1 набранным очком.

*** 22:26

На 66-й минуте вместо Эмина Махмудова на поле вышел Сабухи Абдуллазаде.

*** 22:05

В матче Азербайджан - Франция начался второй тайм.

Со счетом 3:1 выигрывают французы.

Две замены в сборной Азербайджана. Вместо голкипера Шахрудина Магомедалиева вышел Айдын Байрамов. А Джейхуна Нуриева заменил Нариман Ахундзаде.

*** 21:48

После первого тайма со счетом 3:1 выигрывает сборная Франции.

*** 21:46



Тюрам все-таки добился своего. В добавленное к первому тайму время счет стал 3:1. Гол, правда, засчитали на Шахрудина Магомедалиева. Автогол.