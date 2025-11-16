USD 1.7000
Завтра наступит война
Завтра наступит война

Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл

22:50 3280

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Франции.

Со счетом 3:1 победили гости. Наша команда забила первой уже на 4-й минуте, но французы, игравшие полурезервным составом, еще в первом тайме ответили тремя мячами.

Азербайджан завершил отборочный турнир с 1 набранным очком. 

*** 22:26

На 66-й минуте вместо Эмина Махмудова на поле вышел Сабухи Абдуллазаде.

*** 22:05

В матче Азербайджан - Франция начался второй тайм.

Со счетом 3:1 выигрывают французы.

Две замены в сборной Азербайджана. Вместо голкипера Шахрудина Магомедалиева вышел Айдын Байрамов. А Джейхуна Нуриева заменил Нариман Ахундзаде.

*** 21:48

После первого тайма со счетом 3:1 выигрывает сборная Франции.

*** 21:46

Тюрам все-таки добился своего. В добавленное к первому тайму время счет стал 3:1. Гол, правда, засчитали на Шахрудина Магомедалиева. Автогол.

*** 21:41

Тюрам забил третий мяч, но его не засчитали из-за игры рукой. Идет 41-я минута.

***21:35

Франция выходит вперед - 2:1.

На 30-й минуте Манес Аклиуш вывел гостей вперед.

*** 21:17

На 17-й минуте Жан-Филипп Матета сравнял счет. 1:1.

*** 21:14

Сборная Азербайджана по футболу забила мяч в ворота Франции.

На 4-й минуте отличился Ренат Дадашов.

Отборочный матч чемпионата мира-2026 проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Это игра заключительного 6-го тура. Франция уже обеспечила себе путевку на мундиаль. У команды Дидье Дешама перед этим матчем было 13 очков. У Азербайджана 1 очко. Исландия и Украина имеют по 7 очков.

Команды вышли на матч в следующих составах:

Азербайджан - Шахрудин Магомедалиев, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Бадалов, Антон Кривоцук, Гисмят Алыев, Рахман Дашдамиров, Абдула Хайбулаев, Эмин Махмудов, Джейхун Нуриев, Хаял Алиев, Ренат Дадашов

Франция: Люка Шевалье, Ибрахима Конате, Лукас Эрнандес, Мало Густо, Тео Эрнандес, Хефрен Тюрам, Магнес Аклиуш, Уоррен Заир-Эмери, Кристофер Нкунку, Юго Экитике, Жан-Филипп Матета

