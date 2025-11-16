USD 1.7000
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Завтра наступит война

накануне
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
21:25 3323

Израильские СМИ сообщают, что израильская армия готовит ограниченное наступление в Ливане, представляя его как нападение на предполагаемые объекты «Хезболлы».

Есть в физике понятие «критическая масса» — когда материал еще не взрывается, но любая пылинка, брошенная на чашу весов, вызывает цепную реакцию. Ближний Восток сегодня — это раскаленный шар из урана-235. Ливан, Иран и Израиль уже заключены внутри. Осталось дождаться последней пылинки.

Здесь вновь отсчитывают время, но не дни мира, а часы до эскалации. Хрупкое перемирие лета 2025 года — не мирный договор, а пауза в бою, когда противники, не сводя глаз друг с друга, перезаряжают оружие. Главный вопрос уже не в том, будет ли война, а в том, где она грянет: на ливанской границе или в сердце иранской ядерной программы.

Мы находимся не на пороге войны, а в ее предстартовой последовательности. Все системы переведены в режим готовности

Израиль оказался в тисках стратегической необходимости, где бездействие стало опаснее рискованного удара. Это не просто виток напряженности — это неотвратимое сползание к полномасштабному конфликту. Речь больше не о кустарных ракетах. «Хезболла» превратилась в армию нового типа, вооруженную высокоточным оружием и дронами-камикадзе, способными прицельно выводить из строя электростанции, аэропорты и системы водоснабжения. Это не акты террора, а спланированная кампания по стратегическому обездвиживанию страны.

Десятки тысяч израильтян, изгнанных с севера, уже почти год не могут вернуться домой. Их изгнание — открытая рана на теле государства, ежедневное доказательство неспособности власти обеспечить безопасность. Это не просто гуманитарный кризис; это прямой вызов легитимности правительства.

Одновременно рушится краеугольный камень израильской безопасности — доктрина сдерживания. «Хезболла» действует с наглостью, проистекающей из безнаказанности, а все дипломатические инициативы разбиваются о глухую стену в Тегеране. Бездействие теперь равносильно капитуляции и похоронам самой концепции сдерживания, что немедленно отметят все остальные противники.

«Хезболла» превратилась в армию нового типа, вооруженную высокоточным оружием и дронами-камикадзе, способными прицельно выводить из строя электростанции, аэропорты и системы водоснабжения

Внутриполитическое давление в Израиле достигло точки кипения. Общественность, измученная сиренами и жизнью в убежищах, требует не слов, а действий. Для правительства, балансирующего на грани выживания, демонстрация силы становится вопросом самосохранения.

При этом Израиль отдает себе отчет, что его главный экзистенциальный вызов исходит из Ирана. Но тлеющий фронт на севере сковывает ресурсы, лишая Тель-Авив свободы для нанесения превентивного удара по ядерной программе. Таким образом, силовое «урегулирование» с «Хезболлой» видится как горькая, но необходимая операция по зачистке тыла перед неминуемой конфронтацией с Тегераном. Война перестает быть выбором и превращается в вынужденную необходимость — единственный выход из стратегического тупика.

Тегеран тем временем не просто восстанавливает, а целенаправленно усиливает свою сеть прокси. «Хезболла», хуситы, иракские ополчения — все они действуют как элементы единого стратегического механизма, становясь все более скоординированными и оснащенными. Параллельно Иран наращивает собственную мощь: его ракетная программа наращивает дальность и точность, а ядерная — неуклонно сокращает время, необходимое для создания бомбы. Это создает для Израиля «дилемму бомбардировщика»: ждать, пока угроза станет необратимой, или действовать превентивно.

Ситуация созрела до степени, когда о скором начале «второй серии» свидетельствует уже не анализ, а неоспоримые факты. Идут чисто практические приготовления: разведка фиксирует передислокацию войск в соответствии с наступательными планами, создаются тыловые логистические хабы, активность в киберпространстве резко возросла. Учения все больше напоминают репетицию первого удара.

Удар будет нанесен одновременно по всей цепи иранского влияния: по ядерной инфраструктуре Ирана, складам «Хезболлы» в Ливане, объектам прокси в Ираке. Это будет не эскалация, а сразу — «день Д»

Все участники мысленно перешли Рубикон. Когда это произойдет? В рамках узкого «окна возможностей», которое Вашингтон и Тель-Авив определят совместно. Уже сейчас, в реальном времени, идет финальная подготовка: разведданные переводятся в цифры целеуказаний, дипломаты готовятся к эвакуации, в Пентагоне и генштабе ЦАХАЛ сверяют часы.

Будет ли новая атака согласована с США? Это вопрос риторический. Она не просто будет согласована — она станет результатом их общего, заранее спланированного замысла. Речь не о разрешении, а о совместном решении, в какой день и час пора начинать. Удар будет нанесен одновременно по всей цепи иранского влияния: по ядерной инфраструктуре Ирана, складам «Хезболлы» в Ливане, объектам прокси в Ираке. Это будет не эскалация, а сразу — «день Д».

Мы находимся не на пороге войны, а в ее предстартовой последовательности. Все системы переведены в режим готовности. Ожидается лишь одна команда из двух столиц, чтобы регион погрузился в огонь такой силы, что предыдущие конфликты покажутся лишь разминкой. Вторая серия начинается. Занавес поднимается. Песок в часах истек. Теперь только сталь будет определять ход времени.

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 2
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3282
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1759
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3060
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3492
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3513
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3469
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3346
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3549
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6598
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2164

