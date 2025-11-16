Завтра наступит война

Израильские СМИ сообщают, что израильская армия готовит ограниченное наступление в Ливане, представляя его как нападение на предполагаемые объекты «Хезболлы». Есть в физике понятие «критическая масса» — когда материал еще не взрывается, но любая пылинка, брошенная на чашу весов, вызывает цепную реакцию. Ближний Восток сегодня — это раскаленный шар из урана-235. Ливан, Иран и Израиль уже заключены внутри. Осталось дождаться последней пылинки. Здесь вновь отсчитывают время, но не дни мира, а часы до эскалации. Хрупкое перемирие лета 2025 года — не мирный договор, а пауза в бою, когда противники, не сводя глаз друг с друга, перезаряжают оружие. Главный вопрос уже не в том, будет ли война, а в том, где она грянет: на ливанской границе или в сердце иранской ядерной программы.

Израиль оказался в тисках стратегической необходимости, где бездействие стало опаснее рискованного удара. Это не просто виток напряженности — это неотвратимое сползание к полномасштабному конфликту. Речь больше не о кустарных ракетах. «Хезболла» превратилась в армию нового типа, вооруженную высокоточным оружием и дронами-камикадзе, способными прицельно выводить из строя электростанции, аэропорты и системы водоснабжения. Это не акты террора, а спланированная кампания по стратегическому обездвиживанию страны. Десятки тысяч израильтян, изгнанных с севера, уже почти год не могут вернуться домой. Их изгнание — открытая рана на теле государства, ежедневное доказательство неспособности власти обеспечить безопасность. Это не просто гуманитарный кризис; это прямой вызов легитимности правительства. Одновременно рушится краеугольный камень израильской безопасности — доктрина сдерживания. «Хезболла» действует с наглостью, проистекающей из безнаказанности, а все дипломатические инициативы разбиваются о глухую стену в Тегеране. Бездействие теперь равносильно капитуляции и похоронам самой концепции сдерживания, что немедленно отметят все остальные противники.

Внутриполитическое давление в Израиле достигло точки кипения. Общественность, измученная сиренами и жизнью в убежищах, требует не слов, а действий. Для правительства, балансирующего на грани выживания, демонстрация силы становится вопросом самосохранения. При этом Израиль отдает себе отчет, что его главный экзистенциальный вызов исходит из Ирана. Но тлеющий фронт на севере сковывает ресурсы, лишая Тель-Авив свободы для нанесения превентивного удара по ядерной программе. Таким образом, силовое «урегулирование» с «Хезболлой» видится как горькая, но необходимая операция по зачистке тыла перед неминуемой конфронтацией с Тегераном. Война перестает быть выбором и превращается в вынужденную необходимость — единственный выход из стратегического тупика. Тегеран тем временем не просто восстанавливает, а целенаправленно усиливает свою сеть прокси. «Хезболла», хуситы, иракские ополчения — все они действуют как элементы единого стратегического механизма, становясь все более скоординированными и оснащенными. Параллельно Иран наращивает собственную мощь: его ракетная программа наращивает дальность и точность, а ядерная — неуклонно сокращает время, необходимое для создания бомбы. Это создает для Израиля «дилемму бомбардировщика»: ждать, пока угроза станет необратимой, или действовать превентивно. Ситуация созрела до степени, когда о скором начале «второй серии» свидетельствует уже не анализ, а неоспоримые факты. Идут чисто практические приготовления: разведка фиксирует передислокацию войск в соответствии с наступательными планами, создаются тыловые логистические хабы, активность в киберпространстве резко возросла. Учения все больше напоминают репетицию первого удара.