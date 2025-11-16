Топливо в США дорожает из-за ударов по заводам РФ

Санкции ЕС и США против России и удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам РФ привели к росту цен на топливо в Соединенных Штатах, что «вряд ли понравится американской администрации, считающей доступные энергоносители жизненно важными». Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, с момента вступления Дональда Трампа в должность президента цены на бензин и другие виды топлива в стране продолжают расти. Так, дизель, который в конце января стоил около $150 за баррель, теперь подорожал почти до $160, а бензин, несмотря на снижение цен на нефть на 20% за этот период, стоит примерно столько же, сколько и в январе.

Причины такого парадокса – сокращение объемов производства в нефтеперерабатывающей отрасли.

«Непрекращающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру России, перебои в работе ключевых заводов в Азии и Африке, а также постоянные закрытия заводов в Европе и США привели к тому, что с мирового рынка исчезли миллионы баррелей дизельного топлива и бензина», — отмечает агентство.

Кроме того, давление на рынок оказывают санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», а также запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, который вступит в силу с января 2026 года. Как это повлияет на поставки дизеля в Европу, пока неясно, однако основными экспортерами дизельного топлива для ЕС до сих пор были Турция и Индия, которые являются ключевыми импортерами российской нефти.



22 октября Минфин США ввел санкции в отношении «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Спустя несколько дней «Лукойл» сообщил о предложении швейцарского трейдера Gunvor приобрести зарубежные активы компании. Однако через неделю трейдер отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.