Топливо в США дорожает из-за ударов по заводам РФ

полагает Bloomberg
21:40 705

Санкции ЕС и США против России и удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам РФ привели к росту цен на топливо в Соединенных Штатах, что «вряд ли понравится американской администрации, считающей доступные энергоносители жизненно важными». Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, с момента вступления Дональда Трампа в должность президента цены на бензин и другие виды топлива в стране продолжают расти. Так, дизель, который в конце января стоил около $150 за баррель, теперь подорожал почти до $160, а бензин, несмотря на снижение цен на нефть на 20% за этот период, стоит примерно столько же, сколько и в январе.

Причины такого парадокса – сокращение объемов производства в нефтеперерабатывающей отрасли.

«Непрекращающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру России, перебои в работе ключевых заводов в Азии и Африке, а также постоянные закрытия заводов в Европе и США привели к тому, что с мирового рынка исчезли миллионы баррелей дизельного топлива и бензина», — отмечает агентство.

Кроме того, давление на рынок оказывают санкции США против «Лукойла» и «Роснефти», а также запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, который вступит в силу с января 2026 года. Как это повлияет на поставки дизеля в Европу, пока неясно, однако основными экспортерами дизельного топлива для ЕС до сих пор были Турция и Индия, которые являются ключевыми импортерами российской нефти.

22 октября Минфин США ввел санкции в отношении «Роснефти», «Лукойла» и 34 их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Спустя несколько дней «Лукойл» сообщил о предложении швейцарского трейдера Gunvor приобрести зарубежные активы компании. Однако через неделю трейдер отозвал предложение из-за отказа Минфина США выдать лицензию на ведение бизнеса до завершения войны в Украине.

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 5
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3284
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1760
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3062
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3493
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3513
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3469
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3549
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6598
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2164

