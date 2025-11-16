Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет

Российское диппредставительство назвало такие выводы «скоропалительными и голословными». В посольстве РФ предположили, что здание азербайджанской дипмиссии могли повредить обломки ракет, выпущенных американским ЗРК Patriot. В пресс-релизе российского МИД утверждается, что ВС РФ учитывают расположение дипмиссий при планировании ударов по территории Украины.

Глава МИД Бельгии Максим Прево «безосновательно обвиняет» российские войска в повреждении посольства Азербайджана в Киеве, говорится в сообщении посольства России в Бельгии, которое приводит «Коммерсант».

Согласно пресс-релизу Минобороны РФ, российские войска наносили удары по украинским объектам военно-промышленного комплекса и ТЭК. Применялись в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА.

В МИД Азербайджана ранее заявили, что одна из российских ракет «Искандер» упала на территории посольства страны. В связи с этим посол РФ Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. Было доведено до сведения российской стороны, что в результате последнего взрыва полностью разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства, также нанесен серьезный ущерб территории диппредставительства.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в соцсети Х написал, что Бельгия осуждает волну массированных российских атак, поразивших Украину в последние недели, и обеспокоена ударом у посольства Азербайджана в Киеве. Глава МИД Бельгии отметил, что обстрел дипломатической миссии является не просто неприемлемым, это прямое нападение на принципы, держащие международную систему вместе.