USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет

21:50 1761

Глава МИД Бельгии Максим Прево «безосновательно обвиняет» российские войска в повреждении посольства Азербайджана в Киеве, говорится в сообщении посольства России в Бельгии, которое приводит «Коммерсант».

Российское диппредставительство назвало такие выводы «скоропалительными и голословными». В посольстве РФ предположили, что здание азербайджанской дипмиссии могли повредить обломки ракет, выпущенных американским ЗРК Patriot. В пресс-релизе российского МИД утверждается, что ВС РФ учитывают расположение дипмиссий при планировании ударов по территории Украины.

Согласно пресс-релизу Минобороны РФ, российские войска наносили удары по украинским объектам военно-промышленного комплекса и ТЭК. Применялись в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА.

В МИД Азербайджана ранее заявили, что одна из российских ракет «Искандер» упала на территории посольства страны. В связи с этим посол РФ Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджана. Было доведено до сведения российской стороны, что в результате последнего взрыва полностью разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства, также нанесен серьезный ущерб территории диппредставительства.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в соцсети Х написал, что Бельгия осуждает волну массированных российских атак, поразивших Украину в последние недели, и обеспокоена ударом у посольства Азербайджана в Киеве. Глава МИД Бельгии отметил, что обстрел дипломатической миссии является не просто неприемлемым, это прямое нападение на принципы, держащие международную систему вместе.

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 9
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3286
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1762
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3064
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3493
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3515
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3470
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3550
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6598
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2164

ЭТО ВАЖНО

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 9
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3286
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1762
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3064
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3493
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3515
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3470
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3550
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6598
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2164
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться