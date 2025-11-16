Неспокойно Карибское море: прибыл крупнейший в мире авианосец

Авианосная ударная группа ВМС США под руководством USS Gerald R. Ford вошла в воды Карибского моря, сообщили в пресс-службе американских военно-морских сил.

«Авианосная ударная группа «Джеральд Р. Форд» во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) 16 ноября пересекла пролив Анегада и вошла в Карибское море», – говорится в сообщении.

На борту авианосца находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевых вертолетов. По указанию министра обороны США Пита Хегсета группу направили в регион в рамках операции Southern Spear («Южное копье») против наркотеррористов в Западном полушарии, где она присоединится к уже базирующимся в Пуэрто-Рико объединенным силам.

США уже несколько месяцев наносят удары по судам у венесуэльских берегов, которые, по их данным, перевозят наркотики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к Трампу с призывом не провоцировать новый вооруженный конфликт.