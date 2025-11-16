USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Неспокойно Карибское море: прибыл крупнейший в мире авианосец

21:54 764

Авианосная ударная группа ВМС США под руководством USS Gerald R. Ford вошла в воды Карибского моря, сообщили в пресс-службе американских военно-морских сил.

«Авианосная ударная группа «Джеральд Р. Форд» во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78) 16 ноября пересекла пролив Анегада и вошла в Карибское море», – говорится в сообщении.

На борту авианосца находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевых вертолетов. По указанию министра обороны США Пита Хегсета группу направили в регион в рамках операции Southern Spear («Южное копье») против наркотеррористов в Западном полушарии, где она присоединится к уже базирующимся в Пуэрто-Рико объединенным силам.

США уже несколько месяцев наносят удары по судам у венесуэльских берегов, которые, по их данным, перевозят наркотики. Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к Трампу с призывом не провоцировать новый вооруженный конфликт.

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 13
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3286
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1764
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3066
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3494
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3516
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3470
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3551
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6599
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2164

ЭТО ВАЖНО

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 13
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3286
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1764
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3066
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3494
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3516
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3470
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3551
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6599
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2164
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться