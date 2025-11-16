USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Америка торопит Китай

22:20 459

Соединенные Штаты рассчитывают до конца месяца согласовать с Китаем окончательный вариант договора по редкоземельным металлам, сообщил глава Минфина США Скотт Бессент.

«Мы еще не заключили само соглашение, но рассчитываем сделать это к Дню благодарения (в этом году его отмечают 27 ноября)», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Бессент выразил уверенность, что Пекин будет выполнять свои обязательства по будущей сделке. «Если они не будут этого делать, то у нас есть много рычагов давления», — добавил министр.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай рассматривает введение системы «проверенного конечного пользователя», которая может ограничить поставки редкоземельных металлов и ряда других материалов компаниям, связанным с Пентагоном.

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 17
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3287
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1765
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3066
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3494
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3516
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3470
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3552
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6599
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2165

ЭТО ВАЖНО

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 17
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3287
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1765
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3066
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3494
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3516
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3470
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3552
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6599
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2165
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться