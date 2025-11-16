Америка торопит Китай

«Мы еще не заключили само соглашение, но рассчитываем сделать это к Дню благодарения (в этом году его отмечают 27 ноября)», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Бессент выразил уверенность, что Пекин будет выполнять свои обязательства по будущей сделке. «Если они не будут этого делать, то у нас есть много рычагов давления», — добавил министр.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай рассматривает введение системы «проверенного конечного пользователя», которая может ограничить поставки редкоземельных металлов и ряда других материалов компаниям, связанным с Пентагоном.