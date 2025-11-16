В «файлах Эпштейна» нашли 20 известных имен

В неопубликованной части архивов бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции, упоминаются имена как минимум 20 известных лиц. Об этом американский конгрессмен-республиканец Томас Масси рассказал в эфире телеканала ABC.

Конгрессмен Масси — один из немногих в партии республиканцев, кто выступает за рассекречивание архивов по этому делу. Он не считает, что в материалах есть компромат на президента США Дональда Трампа. Однако, по его мнению, в них есть имена спонсоров администрации президента.

12 ноября представители Демпартии опубликовали электронные письма Джеффри Эпштейна. В опубликованных переписках есть упоминания Дональда Трампа. На будущей неделе ожидается обсуждение в Палате представителей вопроса о том, следует ли обнародовать «файлы Эпштейна». Спикер палаты, республиканец Майк Джонсон, заявил, что намерен вынести законопроект на голосование на этой неделе. По данным Politico, голосование может состояться уже во вторник. Законопроект под названием «Акт о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act) в случае принятия (он еще должен будет пройти Сенат, кроме того, у Трампа будет право вето) обяжет Минюст США обнародовать все несекретные материалы, документы, переписку и данные расследований, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года. В августе того же года он покончил с собой в тюрьме. В 2022 году его подруга Гилейн Максвелл была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс-торговлю. Главная обвинительница Эпштейна и Максвелл — Вирджиния Джуффре — покончила с собой в апреле этого года.