USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

В «файлах Эпштейна» нашли 20 известных имен

22:23 980

В неопубликованной части архивов бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции, упоминаются имена как минимум 20 известных лиц. Об этом американский конгрессмен-республиканец Томас Масси рассказал в эфире телеканала ABC.

Среди причастных к преступлениям — кинопродюсеры, миллиардеры, политики. По словам Масси, они еще не сталкивались со следственными действиями.

Томас Масси

Конгрессмен Масси — один из немногих в партии республиканцев, кто выступает за рассекречивание архивов по этому делу. Он не считает, что в материалах есть компромат на президента США Дональда Трампа. Однако, по его мнению, в них есть имена спонсоров администрации президента.

12 ноября представители Демпартии опубликовали электронные письма Джеффри Эпштейна. В опубликованных переписках есть упоминания Дональда Трампа. На будущей неделе ожидается обсуждение в Палате представителей вопроса о том, следует ли обнародовать «файлы Эпштейна». Спикер палаты, республиканец Майк Джонсон, заявил, что намерен вынести законопроект на голосование на этой неделе. По данным Politico, голосование может состояться уже во вторник. Законопроект под названием «Акт о прозрачности файлов Эпштейна» (Epstein Files Transparency Act) в случае принятия (он еще должен будет пройти Сенат, кроме того, у Трампа будет право вето) обяжет Минюст США обнародовать все несекретные материалы, документы, переписку и данные расследований, связанных с делом Джеффри Эпштейна.

Джеффри Эпштейн был арестован в июле 2019 года. В августе того же года он покончил с собой в тюрьме. В 2022 году его подруга Гилейн Максвелл была приговорена к 20 годам тюремного заключения за секс-торговлю. Главная обвинительница Эпштейна и Максвелл — Вирджиния Джуффре — покончила с собой в апреле этого года.

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 22
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3288
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1765
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3068
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3494
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3517
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3471
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3552
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6600
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2165

ЭТО ВАЖНО

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 22
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3288
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1765
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3068
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3494
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3517
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3471
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3552
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6600
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2165
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться