Европа медлит с торговой сделкой

Евросоюз рискует лишиться выгод, которые открылись на фоне улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Как отмечает издание, в администрации США усиливается обеспокоенность темпами выполнения Евросоюзом торговых договоренностей, достигнутых с Вашингтоном в июле, включая обещанное снижение тарифов на американский экспорт в ЕС.

«Они (в ЕС) как-то медлят со всем этим, что досадно… Я считаю, что мы переживаем такой момент, когда президент (Трамп) изменил свои взгляды по отношению к Европе и подход к Европе за последние шесть месяцев… Я надеюсь, Европа не упустит возможность извлечь выгоду из нынешнего подхода президента», — приводит газета слова чиновника.

По его словам, опасения вызваны сохраняющимися разногласиями между сторонами — от украинского конфликта и расходов на оборону до торговой политики.

Торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил изданию, что тарифы ЕС, затрагивающие американские поставки, остаются слишком высокими, несмотря на достигнутую сделку.