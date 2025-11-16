Европа медлит с торговой сделкой

USD 1.7000
Евросоюз рискует лишиться выгод, которые открылись на фоне улучшения отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Как отмечает издание, в администрации США усиливается обеспокоенность темпами выполнения Евросоюзом торговых договоренностей, достигнутых с Вашингтоном в июле, включая обещанное снижение тарифов на американский экспорт в ЕС.

«Они (в ЕС) как-то медлят со всем этим, что досадно… Я считаю, что мы переживаем такой момент, когда президент (Трамп) изменил свои взгляды по отношению к Европе и подход к Европе за последние шесть месяцев… Я надеюсь, Европа не упустит возможность извлечь выгоду из нынешнего подхода президента», — приводит газета слова чиновника.

По его словам, опасения вызваны сохраняющимися разногласиями между сторонами — от украинского конфликта и расходов на оборону до торговой политики.

Торговый представитель США Джеймисон Грир сообщил изданию, что тарифы ЕС, затрагивающие американские поставки, остаются слишком высокими, несмотря на достигнутую сделку.

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 25
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3289
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1766
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3069
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3494
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3517
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3471
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3553
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6600
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2165

