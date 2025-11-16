USD 1.7000
Завтра наступит война
Завтра наступит война

Россия, США и Турция ведут переговоры: Евкуров прибыл в Дамаск

22:49 643

Министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Каср в Дамаске встретил российскую делегацию под руководством заместителя министра обороны РФ Юнус-бека Евкурова, сообщает Sana.

По информации сирийского агентства, на встрече стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и совершенствования механизмов координации.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал о прибытии в Дамаск делегаций США и Турции для переговоров с сирийским правительством по вопросам безопасности.

14 ноября министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани подчеркнул, что Дамаск стремится выстраивать «реалистичные и сбалансированные» отношения с Россией и не намерен возвращаться к прежней модели зависимости, сложившейся при управлении Башара Асада.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершил первый официальный визит в Москву 15 октября. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил о намерении новой сирийской власти перезапустить отношения с Россией.

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
23:30 29
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
22:50 3290
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
21:50 1766
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
20:56 3069
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
12:49 3494
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
19:09 3517
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
11:57 3472
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
19:23 3347
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16:03 3553
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
11:57 6601
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
Эхо Мамдани: еще в одном крупном городе Америки мэром избрали социалиста
17:59 2166

