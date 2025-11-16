Россия, США и Турция ведут переговоры: Евкуров прибыл в Дамаск

Министр обороны переходного правительства Сирии Мурхаф Абу Каср в Дамаске встретил российскую делегацию под руководством заместителя министра обороны РФ Юнус-бека Евкурова, сообщает Sana.

По информации сирийского агентства, на встрече стороны обсудили вопросы военного сотрудничества и совершенствования механизмов координации.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщал о прибытии в Дамаск делегаций США и Турции для переговоров с сирийским правительством по вопросам безопасности.

14 ноября министр иностранных дел Сирии Асаад Хасан аш-Шибани подчеркнул, что Дамаск стремится выстраивать «реалистичные и сбалансированные» отношения с Россией и не намерен возвращаться к прежней модели зависимости, сложившейся при управлении Башара Асада.

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершил первый официальный визит в Москву 15 октября. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил о намерении новой сирийской власти перезапустить отношения с Россией.