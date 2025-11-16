USD 1.7000
Завтра наступит война
Завтра наступит война

Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м

Эльмир Алиев, отдел спорта
16 ноября 2025, 23:30

Гол Рената Дадашева на 4-й минуте отборочного матча ЧМ-2026 Азербайджан - Франция (1:3) испортил дебют за национальную команду голкиперу Люке Шевалье.

Более того, мяч форварда сборной Азербайджана повторил событие, которое произошло… в 1935 году.

За прошедшие 90 лет французские вратари в первых матчах за сборную никогда не пропускали так быстро. Голкипер «ПСЖ» Шевалье увидел мяч в своих воротах на 4-й минуте, как 90 лет назад вратарь сборной Франции Рене Льенсе. 17 февраля 1935 года он тоже провел свою первую игру за сборную Франции. В Риме против итальянцев Льенсе также пропустил на 4-й минуте. А забил ему легендарный чемпион мира Джузеппе Меацца.

