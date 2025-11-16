Экс-заложники поставили ультиматум

Освобожденные из плена ХАМАС израильтяне и их родные приглашены в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Израильские СМИ пишут, что эта встреча может не состояться.

Отмечается, что экс-заложники попросили предоставить им самолет «Крыло Сиона», которым пользуются премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог. Они объясняют это тем, что многие из них страдают от посттравматического синдрома и не могут находиться в закрытом пространстве с большим числом чужих людей, им сложно будет проходить проверки в аэропорту.

Также отмечается, что некоторые бывшие заложники и их родные критикуют управление по делам заложников в канцелярии премьер-министра за решение отправить их в США коммерческим рейсом, выполняемым компанией Arkia. Некоторые из них говорят о том, что, возможно, им придется отказаться от поездки.

Поездка в США была согласована с премьер-министром. Вылет делегации намечен на понедельник.