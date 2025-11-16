USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Экс-заложники поставили ультиматум

16 ноября 2025, 23:36 1129

Освобожденные из плена ХАМАС израильтяне и их родные приглашены в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Израильские СМИ пишут, что эта встреча может не состояться.

Отмечается, что экс-заложники попросили предоставить им самолет «Крыло Сиона», которым пользуются премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог. Они объясняют это тем, что многие из них страдают от посттравматического синдрома и не могут находиться в закрытом пространстве с большим числом чужих людей, им сложно будет проходить проверки в аэропорту.

Также отмечается, что некоторые бывшие заложники и их родные критикуют управление по делам заложников в канцелярии премьер-министра за решение отправить их в США коммерческим рейсом, выполняемым компанией Arkia. Некоторые из них говорят о том, что, возможно, им придется отказаться от поездки.

Поездка в США была согласована с премьер-министром. Вылет делегации намечен на понедельник.

Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне
16 ноября 2025, 21:25 5477
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
16 ноября 2025, 23:30 2704
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
16 ноября 2025, 22:50 4614
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
16 ноября 2025, 21:50 2944
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
16 ноября 2025, 20:56 4485
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
16 ноября 2025, 12:49 3765
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
16 ноября 2025, 19:09 4093
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
16 ноября 2025, 11:57 3636
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
16 ноября 2025, 19:23 3664
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16 ноября 2025, 16:03 3846
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
16 ноября 2025, 11:57 6825

