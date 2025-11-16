USD 1.7000
Завтра наступит война
Завтра наступит война

Пентагон обещает догнать и перегнать Китай

16 ноября 2025, 23:53 577

США надеются вскоре обойти Китай по скорости производства беспилотников, заявил в эфире CBS министр Сухопутных войск Дэниел Дрисколл.

Ведущая попросила Дрисколла прокомментировать планы Вашингтона в ближайшие два–три года закупить для Пентагона миллион беспилотников и оценить конкуренцию с Пекином в этой сфере.

По словам министра, в последние десятилетия Соединенные Штаты следовали «ошибочному подходу», когда производство вооружений полностью оставалось за частными компаниями или предприятиями американского ВПК.

«С дронами мы поступим иначе, потому что, если взглянуть на Украину, они производят 4 млн беспилотников в год, а Китай, я думаю, производит ежегодно 12–14 млн дронов. И мы как страна должны будем получить поддержку частного сектора», – отметил он.

Дрисколл пояснил, что Сухопутные войска намерены «производить (компоненты для дронов) на своей базе, а (предприятия) частного сектора будут их закупать».

«Так что мы будем производить дроны, наши частные партнеры будут производить дроны, и мы догоним и обгоним Китай невероятно быстро», — подчеркнул министр.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому Федеральное авиационное управление должно ускорить разработку и тестирование американских технологий, чтобы нарастить производство и экспорт дронов. В июле телеканал Fox News сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет потребовал ускорить производство и развертывание беспилотников, стремясь опередить Россию и Китай. Трамп неоднократно подчеркивал, что ВС США изучают опыт применения дронов в Украине.

Завтра наступит война накануне
16 ноября 2025, 21:25 5479
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
16 ноября 2025, 23:30 2706
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
16 ноября 2025, 22:50 4616
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
16 ноября 2025, 21:50 2944
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
16 ноября 2025, 20:56 4488
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
16 ноября 2025, 12:49 3765
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
16 ноября 2025, 19:09 4093
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
16 ноября 2025, 11:57 3636
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
16 ноября 2025, 19:23 3664
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16 ноября 2025, 16:03 3846
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
16 ноября 2025, 11:57 6825

