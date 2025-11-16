Пентагон обещает догнать и перегнать Китай

Ведущая попросила Дрисколла прокомментировать планы Вашингтона в ближайшие два–три года закупить для Пентагона миллион беспилотников и оценить конкуренцию с Пекином в этой сфере.

По словам министра, в последние десятилетия Соединенные Штаты следовали «ошибочному подходу», когда производство вооружений полностью оставалось за частными компаниями или предприятиями американского ВПК.

«С дронами мы поступим иначе, потому что, если взглянуть на Украину, они производят 4 млн беспилотников в год, а Китай, я думаю, производит ежегодно 12–14 млн дронов. И мы как страна должны будем получить поддержку частного сектора», – отметил он.

Дрисколл пояснил, что Сухопутные войска намерены «производить (компоненты для дронов) на своей базе, а (предприятия) частного сектора будут их закупать».

«Так что мы будем производить дроны, наши частные партнеры будут производить дроны, и мы догоним и обгоним Китай невероятно быстро», — подчеркнул министр.

В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ, по которому Федеральное авиационное управление должно ускорить разработку и тестирование американских технологий, чтобы нарастить производство и экспорт дронов. В июле телеканал Fox News сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет потребовал ускорить производство и развертывание беспилотников, стремясь опередить Россию и Китай. Трамп неоднократно подчеркивал, что ВС США изучают опыт применения дронов в Украине.