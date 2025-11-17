Дождь по заказу: из-за засухи Иран начал засев облаков

Засев облаков заключается во впрыскивании в облака реагентов, таких как иодид серебра или калия, с самолетов или с земли. Это приводит к ускорению конденсации водного пара и последующему выпадению осадков.

В Иране начали химический засев облаков, чтобы искусственно вызвать дождь в условиях засухи, передает BBC.

В субботу этот процесс был произведен над бассейном соленого озера Урмия, крупнейшего озера в Иране, которое за несколько лет засухи в значительной части пересохло и превратилось в солончак.

IRNA передает, что засев облаков продолжится в провинциях Западный и Восточный Азербайджан, омываемых озером (граничат с Азербайджанской Республикой).

По данным иранской метеорологической организации, в этом году в Иране выпало осадков на 89% меньше многолетнего среднего показателя.