Новость дня
Дождь по заказу: из-за засухи Иран начал засев облаков

В Иране начали химический засев облаков, чтобы искусственно вызвать дождь в условиях засухи, передает BBC.

Засев облаков заключается во впрыскивании в облака реагентов, таких как иодид серебра или калия, с самолетов или с земли. Это приводит к ускорению конденсации водного пара и последующему выпадению осадков.

В субботу этот процесс был произведен над бассейном соленого озера Урмия, крупнейшего озера в Иране, которое за несколько лет засухи в значительной части пересохло и превратилось в солончак.

IRNA передает, что засев облаков продолжится в провинциях Западный и Восточный Азербайджан, омываемых озером (граничат с Азербайджанской Республикой).

По данным иранской метеорологической организации, в этом году в Иране выпало осадков на 89% меньше многолетнего среднего показателя.

16 ноября 2025, 21:25 5480
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
16 ноября 2025, 23:30 2707
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
16 ноября 2025, 22:50 4616
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
16 ноября 2025, 21:50 2944
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
16 ноября 2025, 20:56 4491
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
16 ноября 2025, 12:49 3765
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
16 ноября 2025, 19:09 4093
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
16 ноября 2025, 11:57 3636
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
16 ноября 2025, 19:23 3664
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16 ноября 2025, 16:03 3847
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
16 ноября 2025, 11:57 6825

ЭТО ВАЖНО

