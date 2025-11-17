План США по Газе не устраивает ни ХАМАС, ни Израиль

Проект резолюции по сектору Газа, который США разослали членам Совета Безопасности ООН, в случае его принятия не улучшит ситуацию в анклаве, заявил представитель движения ХАМАС Хазем Касем телеканалу Al Jazeera.

«Поправки и основные положения проекта резолюции США не направлены на стабилизацию ситуации в Газе», — подчеркнул Касем. По его мнению, альтернативным вариантом мог бы стать документ, который «укрепит режим прекращения огня и (позволит сформировать) международные миротворческие силы в секторе Газа».

Он добавил, что ХАМАС настаивает на принятии Советом Безопасности резолюции, которая «предотвратит агрессию» Израиля против сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Иерусалима, а также обеспечит палестинскому народу право на самоопределение.

17 ноября Совет Безопасности ООН проведет голосование по проекту резолюции по сектору Газа, подготовленному США. Как ранее сообщило американское постоянное представительство при ООН, документ содержит положения, направленные на поддержку «международных стабилизационных сил» и обеспечение «стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без ХАМАС».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства заявил, что позиция Тель-Авива по вопросу создания палестинского государства остается неизменной. По его словам, «возражение (Израиля) против создания Палестинского государства на любом участке территории не изменилось».

Заявление прозвучало на фоне изменений в тексте американского проекта резолюции Совета Безопасности ООН. В последние сутки представители США внесли в документ формулировку, согласно которой урегулирование в Газе станет «тропинкой, которая позволит создать Палестинское государство». Эти поправки вызвали резкую критику внутри правящей коалиции в Израиле.