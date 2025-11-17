USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?

00:43 990

Представители администрации США обсуждают возможные варианты, куда отправить в изгнание президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайших соратников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей администрации.

Утверждается, что речь, в частности, идет об Азербайджане, Кубе, России и Турции.

По словам американского чиновника и двух других источников, знакомых с ходом обсуждений, одна из идей, которую обдумывают помощники президента Дональда Трампа, в том, чтобы обеспечить Мадуро и его приближенным безопасный выезд в другую страну.

Другие помощники предлагают арестовать Мадуро и предать его суду в США, утверждает третий источник, знакомый с ходом переговоров.

Некоторые надеются, что угрозы военных действий со стороны США в рамках борьбы с наркокартелями вызовут хаос и приведут к тому, что Мадуро потеряет власть.

Кроме этого, обсуждается возможность привлечения частных охранных фирм из третьих стран. По словам источников, фирмы послужат первоначальной защитой руководства, которое придет на смену Мадуро.

Агентство отмечает, что несколько человек обсуждают эту тему в различных ведомствах США: Госдепартаменте, Минэнерго, Минфине, Минюсте, Минобороны, других. Некоторые обращаются к бывшим американским чиновникам и независимым аналитикам.

Еще один источник сообщил Politico, что США поддерживают связь не только с оппозицией в Венесуэле, но и с другими людьми в стране.

Накануне журнал The Atlantic со ссылкой на источник, ведущий переговоры с представителями Венесуэлы и США, сообщил, что Николас Мадуро готов уйти в отставку, если США предоставят ему и его ближайшим соратникам амнистию, отменят награду за его поимку и обеспечат комфортное изгнание.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2020 году Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде за информацию, которая поможет арестовать его. В августе 2025 года награду повысили с $15 млн до $50 млн. В начале ноября этого года Трамп заявил, что президентство Мадуро подходит к концу.

Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне
16 ноября 2025, 21:25 5480
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
16 ноября 2025, 23:30 2708
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
16 ноября 2025, 22:50 4617
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
16 ноября 2025, 21:50 2946
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
16 ноября 2025, 20:56 4492
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
16 ноября 2025, 12:49 3765
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
16 ноября 2025, 19:09 4094
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
16 ноября 2025, 11:57 3637
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
16 ноября 2025, 19:23 3664
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16 ноября 2025, 16:03 3847
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
16 ноября 2025, 11:57 6825

ЭТО ВАЖНО

Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне
16 ноября 2025, 21:25 5480
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
16 ноября 2025, 23:30 2708
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
16 ноября 2025, 22:50 4617
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
16 ноября 2025, 21:50 2946
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
16 ноября 2025, 20:56 4492
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
16 ноября 2025, 12:49 3765
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
16 ноября 2025, 19:09 4094
Новая геополитика львов против хаоса
Новая геополитика львов против хаоса языком символов
16 ноября 2025, 11:57 3637
В Израиле заявили: Палестины не будет
В Израиле заявили: Палестины не будет обновлено 19:23
16 ноября 2025, 19:23 3664
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16 ноября 2025, 16:03 3847
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте
Заявления Ильхама Алиева на заседании глав государств в Ташкенте все еще актуально
16 ноября 2025, 11:57 6825
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться