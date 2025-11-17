Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?

Утверждается, что речь, в частности, идет об Азербайджане, Кубе, России и Турции.

Представители администрации США обсуждают возможные варианты, куда отправить в изгнание президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его ближайших соратников. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей администрации.

По словам американского чиновника и двух других источников, знакомых с ходом обсуждений, одна из идей, которую обдумывают помощники президента Дональда Трампа, в том, чтобы обеспечить Мадуро и его приближенным безопасный выезд в другую страну.

Другие помощники предлагают арестовать Мадуро и предать его суду в США, утверждает третий источник, знакомый с ходом переговоров.

Некоторые надеются, что угрозы военных действий со стороны США в рамках борьбы с наркокартелями вызовут хаос и приведут к тому, что Мадуро потеряет власть.

Кроме этого, обсуждается возможность привлечения частных охранных фирм из третьих стран. По словам источников, фирмы послужат первоначальной защитой руководства, которое придет на смену Мадуро.

Агентство отмечает, что несколько человек обсуждают эту тему в различных ведомствах США: Госдепартаменте, Минэнерго, Минфине, Минюсте, Минобороны, других. Некоторые обращаются к бывшим американским чиновникам и независимым аналитикам.

Еще один источник сообщил Politico, что США поддерживают связь не только с оппозицией в Венесуэле, но и с другими людьми в стране.

Накануне журнал The Atlantic со ссылкой на источник, ведущий переговоры с представителями Венесуэлы и США, сообщил, что Николас Мадуро готов уйти в отставку, если США предоставят ему и его ближайшим соратникам амнистию, отменят награду за его поимку и обеспечат комфортное изгнание.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2020 году Минюст США обвинил Мадуро и его соратников в содействии наркоторговле и объявил о награде за информацию, которая поможет арестовать его. В августе 2025 года награду повысили с $15 млн до $50 млн. В начале ноября этого года Трамп заявил, что президентство Мадуро подходит к концу.