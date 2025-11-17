Шокирующее убийство в Подмосковье

В подмосковной Балашихе нашли тело шестилетнего мальчика, голову которого накануне обнаружили в Гольяновском пруду в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Telegram-каналы утверждают, что подозреваются мать и отчим: мужчина несколько дней назад убил пасынка, нанеся ему удары, после чего отрезал голову, тело спрятал на балконе. О пропаже мальчика в полицию сообщила бабушка.

Канал 112 уточняет, что мать ребенка, 31-летняя Елена Ц., работает курьером и продавцом, имеет многочисленные долги по микрозаймам. Также, предположительно, женщина помогала убивать ребенка, вынесла голову мальчика в рюкзаке и оставила ее у Гольяновского пруда. В то же время бабушка отрицает, что женщина была на такое способна — она не оставляла мальчика одного и всегда просила посидеть с ним подругу.

Сумку с останками утром 16 ноября нашли рабочие, занимавшиеся ремонтом у водоема. В течение дня водолазы обследовали пруд в поисках других частей тела, однако безрезультатно.