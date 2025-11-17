Иран поставил точку

Иран больше не будет проводить переговоры на тему своей ядерной программы с «евротройкой», в которую входят Великобритания, Германия и Франция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД Ирана Саида Хатибзаде.

Дипломат указал, что решение связано с тем, что европейские страны решили восстановить санкции Совбеза ООН против Ирана. При этом он добавил, что Тегеран рассматривает переговоры с США и «евротройкой» в качестве двух отдельных направлений.

«Отношения с европейскими странами продолжаются, но тему ядерной программы обсуждать не собираемся, тем более Германия не является членом СБ ООН», — сказал Хатибзаде.

26 сентября Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией и КНР проект резолюции о продлении отсрочки восстановления санкций против Ирана еще на полгода. 1 октября США ввели санкции против 44 лиц и организаций, связанных с ядерной программой Ирана и закупками вооружений. Американский госсекретарь Марко Рубио тогда сообщил, что ограничения введены в рамках «возврата» санкций ООН и мер против Ирана за «существенное невыполнение» им своих ядерных обязательств.