ХАМАС готовится

В последние недели палестинское движение ХАМАС стало накапливать современное вооружение в Йемене и некоторых странах Африки, где поддерживают организацию. Об этом сообщает израильская новостная служба «Кан» со ссылкой на зарубежный источник.

Отмечается, что вооружение накапливается в ожидании часа Х. ХАМАС планирует тайно переправлять оружие в стратегически важные для группировки точки, в том числе в секторе Газа.

Издание отмечает, что ХАМАС восстанавливает свои силы и составляет долгосрочные планы на послевоенное будущее.