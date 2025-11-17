Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?

Сегодняшний визит наследного принца Мохаммеда бин Салмана в Вашингтон представляет для Саудовской Аравии стратегическую возможность закрепить качественно новую модель отношений с Соединенными Штатами. Эр-Рияд стремится преодолеть традиционную парадигму «нефть в обмен на безопасность», предлагая взамен комплексное партнерство, охватывающее сферы обороны, высоких технологий и региональной безопасности. В области безопасности саудовские ожидания сосредоточены на трех ключевых аспектах. Центральным элементом является заключение двустороннего оборонного пакта по модели соглашения, предоставленного США Катару. Такой пакт, вероятно оформленный исполнительным указом президента Трампа, предоставил бы Эр-Рияду гарантии безопасности против угроз, исходящих от Ирана и его прокси. Параллельно Саудовская Аравия демонстрирует готовность к диверсификации союзов, о чем свидетельствует недавнее подписание «стратегического пакта о взаимной обороне» с Пакистаном - ясный сигнал Вашингтону о наличии альтернатив.

Чего ждать? Особую значимость имеют ядерные амбиции королевства. Саудовская Аравия стремится не только к развитию гражданской ядерной программы при американском содействии, но и к включению в ядерный зонтик США. Это стремление особенно актуально на фоне заявления наследного принца 2018 года о готовности разработать ядерное оружие в случае, если это сделает Иран. Переговоры по ядерному сотрудничеству ведутся в строжайшей секретности, однако имеющиеся данные свидетельствуют о достаточном прогрессе в вопросах «мирного атома». В экономической сфере Эр-Рияд намерен трансформировать отношения через масштабное технологическое партнерство в рамках «Видения-2030». Запланированный инвестиционный саммит в Вашингтоне призван продемонстрировать глубину нового экономического альянса. При этом саудовская сторона ожидает конкретной реализации ранее анонсированных сделок, включая соглашения в области искусственного интеллекта и полупроводников, которые, по заявлениям Трампа, должны принести в экономику США до 1 триллиона долларов. Что касается региональной стабильности, Саудовская Аравия сохраняет принципиальную позицию: нормализация отношений с Израилем возможна только в обмен на конкретные шаги по созданию палестинского государства. Эр-Рияд осознает глубину разногласий между своей позицией и позицией премьер-министра Израиля Нетаньяху, но ожидает, что администрация Трампа окажет необходимое давление на Израиль для продвижения палестинского урегулирования.

Словом, Саудовская Аравия подходит к переговорам с комплексной и взаимосвязанной повесткой, где военные гарантии, доступ к передовым технологиям и региональное влияние образуют единый стратегический пакет. Успех визита будет измеряться способностью сторон найти баланс между амбициями Эр-Рияда и стратегическими интересами Вашингтона в нестабильном ближневосточном регионе. Подводные камни сделки За видимым - и кажущимся пока неизбежным - стратегическим сближением Вашингтона и Эр-Рияда скрывается комплекс скрытых рисков, способных не только сорвать заключение сделки, но и дестабилизировать всю архитектуру безопасности Ближнего Востока. Ключевыми «подводными камнями» являются категорическое неприятие сделки со стороны Израиля, скептическая позиция Конгресса США и стремление Саудовской Аравии к региональному доминированию, которое может быть достигнуто в том числе за счет ослабления связей США с другими партнерами, такими как ОАЭ. Для Израиля возможная продажа Саудовской Аравии самых современных американских вооружений, особенно истребителей F-35, является неприемлемой, поскольку ставит под угрозу фундаментальный принцип американской военной политики в регионе — сохранение «качественного военного превосходства» (Qualitative Military Edge) Израиля. На сегодняшний день Израиль — единственная страна на Ближнем Востоке, обладающая этими малозаметными самолетами, что дает ему значительное тактическое преимущество. Появление таких же систем у Саудовской Аравии, которую Израиль рассматривает как потенциального соперника, несмотря на неофициальное сотрудничество, кардинально меняет региональный баланс сил.