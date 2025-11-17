USD 1.7000
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Фицо отменил важное обращение

01:52 538

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника - Дня борьбы за свободу и демократию. Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda со ссылкой на заместителя председателя партии «Направление - социальная демократия» Эрика Калиняка.

«У премьера вирусное [простудное] заболевание», - приводит портал слова Калиняка. Фицо плохо себя чувствовал уже 15 ноября.

Планировалось, что премьер в воскресенье обратится к народу по случаю Дня борьбы за свободу и демократию — праздника в честь «Бархатной революции» 1989 года, приведшей к свержению коммунистического режима в Чехословакии.

Фицо несколько раз отменял свою рабочую программу. Словацкие СМИ объясняли это проблемами со здоровьем, которые у него периодически возникают после пережитого 15 мая 2024 года покушения. Премьер получил огнестрельные ранения, и медики говорили журналистам, что он чудом остался жив.

Еще одна страшная война, еще один геноцид
Еще одна страшная война, еще один геноцид наш комментарий
03:37 98
Антивластные протесты в Мехико, Вашингтоне, Тель-Авиве, Маниле, Скопье…
Антивластные протесты в Мехико, Вашингтоне, Тель-Авиве, Маниле, Скопье… объектив haqqin.az
01:54 348
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 1956
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16 ноября 2025, 16:03 3962
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне
16 ноября 2025, 21:25 6221
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
16 ноября 2025, 23:30 3491
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
16 ноября 2025, 22:50 4943
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
16 ноября 2025, 21:50 3328
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
16 ноября 2025, 20:56 5012
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
16 ноября 2025, 12:49 3867
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
16 ноября 2025, 19:09 4285

