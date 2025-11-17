Фицо отменил важное обращение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил обращение по случаю государственного праздника - Дня борьбы за свободу и демократию. Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda со ссылкой на заместителя председателя партии «Направление - социальная демократия» Эрика Калиняка.

«У премьера вирусное [простудное] заболевание», - приводит портал слова Калиняка. Фицо плохо себя чувствовал уже 15 ноября.

Планировалось, что премьер в воскресенье обратится к народу по случаю Дня борьбы за свободу и демократию — праздника в честь «Бархатной революции» 1989 года, приведшей к свержению коммунистического режима в Чехословакии.

Фицо несколько раз отменял свою рабочую программу. Словацкие СМИ объясняли это проблемами со здоровьем, которые у него периодически возникают после пережитого 15 мая 2024 года покушения. Премьер получил огнестрельные ранения, и медики говорили журналистам, что он чудом остался жив.