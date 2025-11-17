Норвегия унизила Италию в Милане и вышла на ЧМ-2026

Сборная Норвегии по футболу стала еще одним участником финальной стадии чемпионата мира-2026.

Норвегия практически гарантировала себе путевку еще до сегодняшней игры с Италией. Но в очной встрече скандинавы показали, что действительно сильнее итальянцев, разгромив их в Милане на «Сан-Сиро» - 4:1.

На 11-й минуте форвард сборной Италии Франческо Эспозито открыл счет, однако дальше забивали только гости. На 63-й минуте Антонио Нуса восстановил равновесие. На 78-й минуте нападающий Эрлинг Холанд вывел Норвегию вперед. На 79-й минуте Холанд оформил дубль. А на 90+3-й минуте счет до крупного довел заменивший Холанда нападающий Йорген Странн Ларсен.

Норвегия с 24 очками заняла первое место в группе и вышла в финальную часть чемпионата мира-2026. Италия (18 очков) примет участие в стыковых играх.