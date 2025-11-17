USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Завтра наступит война
Завтра наступит война

Антивластные протесты в Мехико, Вашингтоне, Тель-Авиве, Маниле, Скопье…

01:54 348

Мехико (Мексика). По меньшей мере 120 человек пострадали в результате протестов против коррупции и насилия

Вашингтон (США). Демонстранты маршируют вокруг Белого дома во время протеста против администрации Трампа

Тель-Авив (Израиль). Демонстрация против премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Манила (Филиппины). Сотни тысяч людей вышли на митинг против коррупции

Скопье (Северная Македония). Тысячи людей прошли маршем по столице, требуя справедливости для жертв пожара в ночном клубе - самого смертоносного пожара в истории страны. В результате пожара 16 марта и последовавшей за ним давки погибли 63 человека, более 200 получили ранения

Токио (Япония). Японцы принимают участие в Параде Санта-Клауса — благотворительном мероприятии в поддержку тяжелобольных детей в стране, а также молодых людей, живущих в нищете за рубежом

Запорожье (Украина). Колумбийский военнослужащий украинских вооруженных сил гладит котенка на передовой

Еще одна страшная война, еще один геноцид
Еще одна страшная война, еще один геноцид наш комментарий
03:37 99
Антивластные протесты в Мехико, Вашингтоне, Тель-Авиве, Маниле, Скопье…
Антивластные протесты в Мехико, Вашингтоне, Тель-Авиве, Маниле, Скопье… объектив haqqin.az
01:54 349
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 1957
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16 ноября 2025, 16:03 3962
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне
16 ноября 2025, 21:25 6223
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
16 ноября 2025, 23:30 3493
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
16 ноября 2025, 22:50 4944
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
16 ноября 2025, 21:50 3328
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана
16 ноября 2025, 20:56 5013
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму
Маленький принц едет с надеждой к дяде Сэму предвкушение
16 ноября 2025, 12:49 3867
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
16 ноября 2025, 19:09 4285

