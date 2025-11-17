Антивластные протесты в Мехико, Вашингтоне, Тель-Авиве, Маниле, Скопье…

Мехико (Мексика). По меньшей мере 120 человек пострадали в результате протестов против коррупции и насилия

Вашингтон (США). Демонстранты маршируют вокруг Белого дома во время протеста против администрации Трампа

Тель-Авив (Израиль). Демонстрация против премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Манила (Филиппины). Сотни тысяч людей вышли на митинг против коррупции

Скопье (Северная Македония). Тысячи людей прошли маршем по столице, требуя справедливости для жертв пожара в ночном клубе - самого смертоносного пожара в истории страны. В результате пожара 16 марта и последовавшей за ним давки погибли 63 человека, более 200 получили ранения

Токио (Япония). Японцы принимают участие в Параде Санта-Клауса — благотворительном мероприятии в поддержку тяжелобольных детей в стране, а также молодых людей, живущих в нищете за рубежом