Иран снова захватил Ирак

Победа на недавних парламентских выборах в Ираке политических и полувоенных структур, связанных с Ираном, стала одним из наиболее тревожных сигналов для наблюдателей региона. Эксперты сходятся во мнении, что результаты голосования не просто отражают внутренний расклад сил, но и наглядно свидетельствуют о глубине проникновения Ирана в политическую систему Ирака. И последствия этой идеологической и организационной экспансии могут оказаться куда более опасными, чем может показаться на первый взгляд.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии Ирака, первое место занял альянс «Созидание и развитие», сформированный премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани и получивший 46 мандатов. Несмотря на принадлежность Судани к известной шиитской семье, его политическая платформа ориентирована на диалог с Турцией и Западом, что делает политическую силу Судани потенциальным противовесом иранскому влиянию. Однако совокупный результат партий, связанных с Тегераном или не выступающих против доминирования Исламской Республики, оказался подавляющим — около 200 из 329 парламентских мандатов. Структуры, формирующие костяк движения «Хашд аш-Шааби», признанного США «террористическим», вошли в парламент значительными группами. «Асаиб Ахли Хакк» получила 27 мест, «Бригада Имама Али» — 8, «Иракская Хезболла» — 6, «Бригада Сайид аш-Шухада» — 4, а близкая к Ирану «Раян Келдани» — 2 мандата. При этом «Организация Бадр» входящая в состав тех же сил, но не признанная Вашингтоном террористической, получает 18 мест. Весомое представительство получили и политические партии проиранского лагеря: партия Нури аль-Малики — 28 мест и блок Аммара Хакима — 15. Если учитывать тесно связанный с Ираном «Патриотический союз Курдистана», которым руководит семейство Талабани, а также ряд мелких группировок, становится очевидно, что число мандатов сил, находящихся под прямым или косвенным влиянием Тегерана, превышает 153. При этом крупнейшие суннитские блоки — «Такаддум» (около 36 мест) и коалиция «Азм» (примерно 18 мест) — также не рассматриваются в качестве сил, способных противостоять иранскому влиянию. Характерно, что бывший спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси был отстранён именно за сопротивление Тегерану, а допуск в политику получил лишь при условии полного отказа от антииранской линии.

Эксперты подчеркивают: среди суннитских депутатов найдётся лишь небольшое число тех, кто готов открыто противостоять иранской гегемонии. В результате в парламенте формируется наиболее сильный за последние 20 лет проиранский блок — ситуация беспрецедентная со времени свержения режима Саддама Хусейна. Соответственно силы, выступающие против полного контроля Ирана над Ираком, оказываются в явном меньшинстве — всего около 100 мандатов. Это партия премьера Судани, Демократическая партия Курдистана Барзани, коалиция «Суверенитет» и несколько мелких политических образований. Для сдерживания усиления Тегерана их потенциала явно недостаточно. Одной из ключевых причин сложившегося положения аналитики называют бойкот выборов со стороны влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра, который многие годы выступает против Тегерана. На выборах 2021 года баланс между проиранскими силами и лагерем Садра был относительно равным, однако его отказ участвовать в нынешнем голосовании дал Ирану возможность практически беспрепятственно установить контроль над политическим ландшафтом. Многие ближневосточные эксперты рассматривают ситуацию, сложившуюся по итогам парламентских выборов, как стратегическое поражение Ирака. Во-первых, отныне значительная часть парламента состоит не из гражданских политиков, а из представителей вооружённых группировок, что ослабляет институты государства. Во-вторых, инициативы премьер-министра Судани, включающие попытки разоружить и интегрировать в гражданскую политику движение «Хашд аш-Шааби», скорее всего обречены.