Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Россия ударила ракетами по Харьковской области: есть погибшие и раненые

10:06 121

В результате ракетного удара войск РФ по Балаклее Харьковской области пострадали 8 человек. Предварительно, один человек погиб. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишут украинские СМИ.

Председатель ОГА сообщил, что среди пострадавших - двое детей в возрасте 14 и 12 лет. Также к медикам за помощью обратился 61-летний мужчина, он был госпитализирован.

Повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.

«На месте обстрела работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь», - проинформировал он.

Накануне вечером Балаклейская МВА сообщала об атаке дронами, в результате которой вся территория громады была полностью обесточена.

Начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов сообщал, что в результате ночного ракетного удара по городу Балаклея погибли три человека. Еще 10 человек получили ранения, среди них дети 2011, 2007 и 2010 года рождения.

Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение.

Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 216
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 2785
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался
Союзники отвернулись от США. А Трамп запутался наша корреспонденция
16 ноября 2025, 19:09 5259
Еще одна страшная война, еще один геноцид
Еще одна страшная война, еще один геноцид наш комментарий
03:37 4734
Антивластные протесты в Мехико, Вашингтоне, Тель-Авиве, Маниле, Скопье…
Антивластные протесты в Мехико, Вашингтоне, Тель-Авиве, Маниле, Скопье… объектив haqqin.az
01:54 1222
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
Мадуро сбежит в Азербайджан, Турцию или на Кубу?
00:43 5477
Кто ты: палач или жертва?
Кто ты: палач или жертва? о вечном
16 ноября 2025, 16:03 4353
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне
16 ноября 2025, 21:25 8945
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
Такого не было 90 лет! Азербайджанец огорчил французов так, как легендарный Джузеппе Меацца в 1935-м
16 ноября 2025, 23:30 6802
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл
Отбор на ЧМ-2026: Азербайджан забил Франции быстрый гол, но проиграл видео, обновлено
16 ноября 2025, 22:50 6410
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
Россия настаивает: посольство Азербайджана повредили обломки американских ракет
16 ноября 2025, 21:50 4874

