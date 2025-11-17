Россия ударила ракетами по Харьковской области: есть погибшие и раненые

В результате ракетного удара войск РФ по Балаклее Харьковской области пострадали 8 человек. Предварительно, один человек погиб. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишут украинские СМИ.

Председатель ОГА сообщил, что среди пострадавших - двое детей в возрасте 14 и 12 лет. Также к медикам за помощью обратился 61-летний мужчина, он был госпитализирован.

Повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили.

«На месте обстрела работают подразделения ГСЧС, экстренная медицинская помощь», - проинформировал он.

Накануне вечером Балаклейская МВА сообщала об атаке дронами, в результате которой вся территория громады была полностью обесточена.

Начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов сообщал, что в результате ночного ракетного удара по городу Балаклея погибли три человека. Еще 10 человек получили ранения, среди них дети 2011, 2007 и 2010 года рождения.

Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение.