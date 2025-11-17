USD 1.7000
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Трамп ударит по партнерам России

10:12 220

Президент США Дональд Трамп поддержал законопроект о санкциях против партнеров России. Он предусматривает введение импортных пошлин до 500% для стран, ведущих бизнес с Россией. Трамп заявил журналистам, что его устроит такой законопроект, и добавил, что в список стран, которые попадут под новые рестрикции, нужно добавить Иран.

«Республиканцы вносят на рассмотрение законопроект, предусматривающий очень жесткие санкции и так далее в отношении любой страны, ведущей бизнес с Россией», — заявил Трамп журналистам перед тем, как 16 ноября покинуть Флориду и вернуться в Белый дом. Он «меня устроит», добавил президент США. «Как вы знаете, я предложил это», — сказал Трамп.

«Они могут добавить к этому списку Иран», — отметил он. Лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн заявил в октябре, что готов вынести на голосование законопроект, продвигаемый республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму) и демократом от Коннектикута Ричардом Блюменталем, но не «хочет устанавливать жесткие сроки».

Законопроект позволит Трампу вводить пошлины в размере до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители и не оказывают активной поддержки Украине. Это в первую очередь касается крупных потребителей российских энергоносителей, таких как Китай и Индия, пишет Bloomberg. 8 июля Трамп заявил, что «очень решительно» рассматривает возможность согласиться на проведение через конгресс законопроекта, предусматривающего «очень жесткие санкции» против России.

По словам самого Грэма, законопроект будет работать следующим образом: если какая-то страна покупает продукцию из России и не помогает Украине, то ее товары, поставляемые в США, будут облагаться тарифом в размере 500%. Законопроект поможет «усадить [Москву] за стол переговоров», считает республиканец. Грэм и Блюменталь представили законопроект, предусматривающий первичные и вторичные санкции против России, в начале апреля.

