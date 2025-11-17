USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Что в черных ящиках упавшего турецкого самолета?

12:21 2863

Анализ черного ящика турецкого военно-транспортного самолета C-130, разбившегося в Грузии, завершат на этой неделе. Как пишет газета Hürriyet, об этом сообщил близкий к правительственным кругам колумнист Абдулькадир Сельви.

«Для расследования анализируются 180 параметров, записанных в черном ящике. Ожидается, что анализ самописца будет завершен к концу недели», - сказал он.

По его словам, предварительные данные с места катастрофы свидетельствуют о крайне низкой вероятности внешнего вмешательства.

«Но, как и любую другую версию, эту также рассматривают», - добавил Сельви.

В Анкаре на предприятии TUSAŞ техническая группа приступила к вскрытию и анализу черных ящиков. На борту были два черных ящика. В одном из них содержатся переговоры пилотов между собой и с диспетчерской вышкой, а также аудиозаписи момента падения самолета. Второй черный ящик фиксирует работу бортовых систем, и сейчас анализируются данные его регистрирующих механизмов.

11 ноября 2025 года самолет ВВС Турции Lockheed C-130 Hercules, летевший из Международного аэропорта Гянджи в Азербайджане на авиабазу Эркилет в Турции, разломился в воздухе и упал в Грузии, недалеко от границы с Азербайджаном, в результате чего погибли все 20 человек, находившихся на борту.

Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 51
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
12:36 270
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 7332
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне; все еще актуально
16 ноября 2025, 21:25 9812
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан обновлено 12:07
12:07 1538
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые видео; обновлено 11:39
11:39 1302
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
10:51 1323
У Мадуро еще есть шанс спастись
У Мадуро еще есть шанс спастись обновлено 11:19
11:19 1936
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
10:33 1658
Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 1904
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 3540

