Что в черных ящиках упавшего турецкого самолета?

Анализ черного ящика турецкого военно-транспортного самолета C-130, разбившегося в Грузии, завершат на этой неделе. Как пишет газета Hürriyet, об этом сообщил близкий к правительственным кругам колумнист Абдулькадир Сельви.

«Для расследования анализируются 180 параметров, записанных в черном ящике. Ожидается, что анализ самописца будет завершен к концу недели», - сказал он.

По его словам, предварительные данные с места катастрофы свидетельствуют о крайне низкой вероятности внешнего вмешательства.

«Но, как и любую другую версию, эту также рассматривают», - добавил Сельви.

В Анкаре на предприятии TUSAŞ техническая группа приступила к вскрытию и анализу черных ящиков. На борту были два черных ящика. В одном из них содержатся переговоры пилотов между собой и с диспетчерской вышкой, а также аудиозаписи момента падения самолета. Второй черный ящик фиксирует работу бортовых систем, и сейчас анализируются данные его регистрирующих механизмов.

11 ноября 2025 года самолет ВВС Турции Lockheed C-130 Hercules, летевший из Международного аэропорта Гянджи в Азербайджане на авиабазу Эркилет в Турции, разломился в воздухе и упал в Грузии, недалеко от границы с Азербайджаном, в результате чего погибли все 20 человек, находившихся на борту.