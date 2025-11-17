USD 1.7000
EUR 1.9725
RUB 2.1027
Подписаться на уведомления
Завтра наступит война
Новость дня
Завтра наступит война

Замгоссекретаря США едет в Азербайджан

обновлено 12:07
12:07 1538

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер едет в Азербайджан.

Хукер будет находиться с рабочим визитом в Армении и Азербайджане с 15 по 21 ноября 2025 года, говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Другие подробности визита не разглашаются.

* * * 10:31 

Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер находится с визитом в Армении, сообщают армянские СМИ.

В рамках визита Хукер намерена обсудить с руководством страны проект «Маршрут Трампа» (TRIPP) и армяно-турецкие отношения.

В Ереване замгоссекретаря США встретится с премьером Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.

Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 56
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
12:36 271
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 7334
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне; все еще актуально
16 ноября 2025, 21:25 9813
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан обновлено 12:07
12:07 1539
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые видео; обновлено 11:39
11:39 1303
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
10:51 1325
У Мадуро еще есть шанс спастись
У Мадуро еще есть шанс спастись обновлено 11:19
11:19 1936
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
10:33 1658
Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 1904
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 3541

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
Ильхам Алиев о ведущей силе ненефтяной экономики Азербайджана
12:53 56
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
Зеленский в Париже: что за оборонная сделка между Украиной и Францией?
12:36 271
«Будущее Армении под вопросом»
«Будущее Армении под вопросом» экспертная оценка Томаса де Ваала и Илана Бермана; все еще актуально
16 ноября 2025, 20:56 7334
Завтра наступит война
Завтра наступит война накануне; все еще актуально
16 ноября 2025, 21:25 9813
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан
Замгоссекретаря США едет в Азербайджан обновлено 12:07
12:07 1539
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые
Россия бомбит Украину: есть погибшие и раненые видео; обновлено 11:39
11:39 1303
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
Финляндия вернула бывшего «вагнеровца» России
10:51 1325
У Мадуро еще есть шанс спастись
У Мадуро еще есть шанс спастись обновлено 11:19
11:19 1936
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге
10:33 1658
Трамп ударит по партнерам России
Трамп ударит по партнерам России
10:12 1904
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты?
Если Саудовская Аравия, а как же Эмираты? наш комментарий
01:40 3541
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться