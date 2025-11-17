Замгоссекретаря США едет в Азербайджан

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер едет в Азербайджан.

Хукер будет находиться с рабочим визитом в Армении и Азербайджане с 15 по 21 ноября 2025 года, говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Другие подробности визита не разглашаются.