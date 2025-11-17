Замгоссекретаря США едет в Азербайджан

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Элисон Хукер едет в Азербайджан.
Хукер будет находиться с рабочим визитом в Армении и Азербайджане с 15 по 21 ноября 2025 года, говорится в сообщении на сайте Госдепа.
Другие подробности визита не разглашаются.
Заместитель госсекретаря США Элисон Хукер находится с визитом в Армении, сообщают армянские СМИ.
В рамках визита Хукер намерена обсудить с руководством страны проект «Маршрут Трампа» (TRIPP) и армяно-турецкие отношения.
В Ереване замгоссекретаря США встретится с премьером Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном.