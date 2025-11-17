Украина усиливает Покровск, Россия продвигается на юге

Пока основные украинские силы сосредоточены на обороне Покровска, Россия продвигается на юго-восточном направлении, создавая риски для стратегически важных городов Орехов и Гуляйполе. Как сообщает The Telegraph, удержание линии обороны на этом участке критически важно для защиты Запорожской области.

Издание отмечает, что украинские подразделения все чаще перебрасываются севернее для укрепления Покровска, что делает юго-восточный фронт более уязвимым для непрерывных российских атак. По данным проукраинских карт, за последние шесть недель российские силы продвинулись здесь примерно на 30 км.

По оценке издания, продвижение российской армии в последние недели ускорилось. Согласно данным американского Institute for the Study of War, Россия может попытаться окружить Гуляйполе с северо-востока, стремясь ослабить оборону Украины и развить наступление за счет тактики локального проникновения. Москва сосредотачивает усилия на ударе по линиям снабжения и украинским операторам дронов, используя ослабление укреплений для продвижения небольшими мобильными группами.

Военный аналитик Майкл Кофман отмечает, что, несмотря на внимание к Покровску, значительная часть российского наступления развивается на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Он подчеркивает, что оборона Украины в районе Гуляйполя выглядит фрагментированной: часть сил была переброшена на север, что уменьшает возможности стабилизации ситуации на других направлениях, включая Запорожье. При этом, по словам аналитика, российские подразделения нередко заявляют о достижениях, которые на практике не подтверждаются.

Некоторые эксперты предполагают, что Москва может стремиться вынудить Киев перебросить дополнительные ресурсы в Запорожскую область, чтобы ослабить оборону в районе Покровска.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях существенно осложнилась. По его словам, в ходе интенсивных боев российские силы продвинулись вперед и установили контроль над тремя населенными пунктами — Новым, Новоуспеновским и Ровнопольем. Аналитики отмечают, что российская сторона накапливает силы для возможного движения в направлении Гуляйполя, однако, по оценке экспертов, ресурсов для взятия города в данный момент недостаточно.